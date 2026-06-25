به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های گروه E جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۴ تیر با برگزاری همزمان دو دیدار به پایان رسید و در نهایت تیم‌های آلمان، ساحل عاج و اکوادور تکلیف صعود خود به مرحله حذفی را مشخص کردند؛ جایی که آلمان و ساحل عاج با ۶ امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی دور بعد شدند و اکوادور نیز با ۴ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد تا به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

در پایان مسابقات این گروه، تیم ملی آلمان با وجود شکست در دیدار پایانی مقابل اکوادور، با ۶ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ در صدر جدول قرار گرفت و به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد. ژرمن‌ها که پیش از این صعود خود را تا حد زیادی قطعی کرده بودند، در مجموع سه مسابقه مرحله گروهی نمایش قابل قبولی ارائه دادند و با اتکا به نتایج خوب در دو بازی ابتدایی، جایگاه نخست گروه را حفظ کردند.

در سوی دیگر، ساحل عاج نیز با پیروزی در بازی پایانی خود برابر کوراسائو، ۶ امتیازی شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آلمان و ثبت تفاضل گل مثبت ۲، در رده دوم جدول ایستاد تا به عنوان تیم دوم گروه E جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. فیل‌ها با این نتیجه توانستند یکی از مهم‌ترین اهداف خود در این مرحله را محقق کنند و حالا باید در دور بعدی به مصاف تیم دوم گروه I بروند.

اکوادور هم که در روز پایانی موفق شد با نمایشی شجاعانه و نتیجه‌ای غافلگیرکننده، آلمان را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد، با ۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. با این حال این امتیاز برای حذف این تیم کافی نبود، چرا که اکوادور توانست در جمع تیم‌های سوم برتر مسابقات قرار بگیرد و به این ترتیب راهی مرحله حذفی شود. نماینده آمریکای جنوبی حالا در مرحله بعد باید به مصاف یکی از تیم‌های صدرنشین گروه‌های A، B، C، D یا F برود؛ تقابلی که بسته به جدول نهایی بهترین تیم‌های سوم مشخص خواهد شد.

در پایان مرحله گروهی گروه E، آلمان با ۶ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ در صدر ایستاد، ساحل عاج با همین تعداد امتیاز اما تفاضل گل مثبت ۲ دوم شد و اکوادور با ۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. کوراسائو نیز نتوانست امتیاز لازم برای ادامه حضور در مسابقات را به دست بیاورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

به این ترتیب، گروه E یکی از معدود گروه‌هایی بود که در آن هر سه تیم آلمان، ساحل عاج و اکوادور موفق شدند بلیت مرحله حذفی را به دست بیاورند؛ آلمان به عنوان صدرنشین، ساحل عاج به عنوان تیم دوم و اکوادور نیز در قامت یکی از بهترین تیم‌های سوم. حالا نگاه‌ها به مرحله حذفی دوخته شده است؛ جایی که آلمان به دنبال ادامه مسیر برای رسیدن به مراحل بالاتر خواهد بود، ساحل عاج در اندیشه خلق شگفتی برابر حریف بعدی خود است و اکوادور نیز امیدوار است روند خوبش را پس از پیروزی ارزشمند برابر مانشافت ادامه دهد.

جدول گروه E در پایان مرحله گروهی