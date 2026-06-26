گام تازه برای تأمین آب شرب ۱۴۸ روستایی شهرستان کمیجان

علی آهنگرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح عملیات اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب از محل اعتبارات عمرانی شهرستان کمیجان در راستای نوسازی تأسیسات فرسوده و جلوگیری از هدررفت آب در شبکه آبرسانی روستای تکیه در حال اجرا است.

وی افزود: روستای تکیه با جمعیتی بالغ بر ۱۴۸ نفر و ۴۲ فقره اشتراک، یکی از روستاهای تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهرستان کمیجان است که با بهره‌برداری از این پروژه، خدمات‌رسانی در آن پایدارتر و باکیفیت‌تر خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کمیجان ادامه داد: در فاز نخست این طرح، سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ متر شبکه توزیع آب اجرا و ۳۲ فقره انشعاب نیز اصلاح و بازسازی شد که نقش مؤثری در بهبود وضعیت آبرسانی روستا داشت.

آهنگرانی تصریح کرد: در فاز دوم نیز احداث مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۵۰ مترمکعب، اجرای یک کیلومتر خط انتقال و ۷۰۰ متر شبکه توزیع جدید در دستور کار قرار دارد و همچنین ۱۰ فقره انشعاب دیگر نیز اصلاح و بازسازی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش پایداری تأمین آب شرب، کاهش هدررفت، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایتمندی مشترکان انجام می‌شود، گفت: این پروژه در حال اجرا است و پس از تکمیل، تأثیر قابل توجهی در وضعیت آبرسانی روستای تکیه دارد.