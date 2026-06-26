حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به مفهوم بعثت در قرآن کریم و نقش نهضت عاشورا در بیدارسازی امت اسلامی، تأکید کرد: بعثت در نگاه دینی صرفاً به معنای نبوت نیست، بلکه گاهی به معنای برانگیخته شدن انسان‌ها و امت‌ها برای حرکت در مسیر حق و اقامه عدالت نیز به کار می‌رود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم بعثت را به خداوند متعال نسبت می‌دهد، افزود: این نسبت نشان می‌دهد که بعثت، حرکتی آگاهانه، هدفمند و الهی است که برای تحقق قسط و عدالت در جامعه انسانی طراحی شده و انسان را به مسئولیت اجتماعی و دینی فرا می‌خواند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به قیام حضرت امام حسین(ع) تصریح کرد: نهضت عاشورا صرفاً یک جابه‌جایی جغرافیایی یا یک سفر تاریخی نبود، بلکه حرکتی عمیق برای بیدارسازی دل‌ها و افکار جامعه اسلامی بود. امام حسین(ع) با خطبه‌ها، موضع‌گیری‌ها و انتخاب مسیر خود، جامعه را متوجه این حقیقت کرد که در نظام ولایت، حق در پرتو هدایت الهی شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) به بشریت آموخت که «حسین یک نام نیست، بلکه یک راه است»؛ راهی که بر پایه آزادگی، عدالت، حقیقت‌طلبی و مقاومت در برابر ظلم استوار است و همین مسیر، در تاریخ اسلام ماندگار شده است.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه عاشورا نقطه آغاز «بعثت خون» است، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم این نهضت، بعثت خون است؛ خونی که نه تنها پایان یک زندگی، بلکه آغاز حیات فکری و اجتماعی یک امت محسوب می‌شود و جامعه را به حرکت و آگاهی دعوت می‌کند.

وی افزود: در این مسیر، پیروان امام حسین(ع) باید با امام زمان(عج) و نایب بر حق ایشان عهد ببندند و در مسیر حق، استقامت و پایداری داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری پیام عاشورا گفت: کربلا با خون آغاز شد اما با روایتگری و تبیین حضرت زینب(س) جاودانه شد. ایشان با خطبه‌ها و روشنگری خود اجازه ندادند حقیقت عاشورا در تحریف و تبلیغات دشمن پنهان بماند و چهره واقعی حادثه را برای تاریخ آشکار کردند.

وی تأکید کرد: امروز نیز اگر بخواهیم ادامه‌دهنده راه زینبی باشیم، باید بر روشنگری، تبیین و مقابله با تحریف تمرکز کنیم؛ همان مسیری که حضرت زینب(س) آغاز کرد و موجب ماندگاری کربلا در تاریخ شد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در نهضت عاشورا افزود: حضرت زینب(س) عقیله بنی‌هاشم و الگویی برای همه انسان‌هاست که نشان داد زن مسلمان می‌تواند در اوج عفاف، حجاب و کرامت انسانی، در صحنه‌های بزرگ تاریخ نقش‌آفرینی کند و در دفاع از حق پیشگام باشد.

وی ادامه داد: نخستین درس حضرت زینب(س) برای جامعه امروز، درس صبر و تاب‌آوری در برابر سختی‌هاست. ایشان در شدیدترین مصائب، مسیر خود را با صبر، وقار و امید ادامه داد و نشان داد که مؤمن واقعی حتی در دل رنج نیز می‌تواند به آینده امیدوار باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: دومین پیام حضرت زینب(س)، باور به وعده الهی است؛ اینکه در دل هر سختی، آسانی نهفته است و در دل هر تهدید، فرصت‌هایی برای رشد و بیداری وجود دارد. این نگاه، امروز نیز برای جامعه اسلامی راهگشاست.

وی سومین درس حضرت زینب(س) را تبعیت آگاهانه از امام زمان دانست و گفت: حرکت زینبی، حرکت آگاهانه و به‌موقع است؛ نه هیجان‌زدگی و نه سکون، بلکه رفتن در مسیر حق با بصیرت و شناخت دقیق شرایط.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به شام غریبان امام حسین علیه‌السلام افزود: مفهوم «بعثت خون» در جامعه اسلامی پررنگ‌تر می‌شود و شعار «یا لثارات الحسین» معنایی تازه در مسیر مطالبه حق و عدالت پیدا می‌کند.



وی تأکید کرد: شعار امسال ما این است که «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فدائیم»؛ شعاری که باید با معرفت، وفاداری و عمل همراه باشد تا در مسیر حقیقی عاشورا باقی بمانیم.