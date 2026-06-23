افت قیمت طلا با تقویت دلار و انتظار برای افزایش نرخ بهره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه تحت فشار تقویت دلار آمریکا و افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری میلادی کاهش یافت. در همین حال سرمایهگذاران تحولات مربوط به مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران را نیز با دقت دنبال میکنند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با کاهش ۱.۶۵ درصدی به ۴۱۲۰ دلار و ۸۷ سنت رسید. همچنین بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افت ۱.۶۱ درصدی به ۴۱۳۵ دلار رسید.
دلار آمریکا که در روزهای اخیر به نزدیکی بالاترین سطح یکساله خود رسیده بود، همچنان در سطوح بالا باقی مانده است؛ موضوعی که باعث میشود طلا برای دارندگان سایر ارزها گرانتر شده و تقاضا برای آن کاهش یابد.
در عین حال، افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره فشارهای تورمی را تقویت کرده و انتظارات برای تداوم سیاستهای پولی انقباضی را بالا برده است. هرچند طلا به طور سنتی به عنوان پوششی در برابر تورم شناخته میشود، اما در محیطی که نرخ بهره بالا است جذابیت آن برای سرمایهگذاران کاهش مییابد.
در تحولات سیاسی نیز آمریکا روز دوشنبه پس از نخستین دور مذاکرات در چارچوب توافق صلح، معافیتی ۶۰ روزه برای برخی تحریمها علیه ایران اعلام کرد. همزمان گزارشهایی از کاهش تنشها در لبنان در چارچوب توافقی برای پایان دادن به درگیریها در منطقه منتشر شد.
جی.دی. ونس معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد مذاکرات با مقامات ایرانی در سوئیس زمینه مناسبی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی فراهم کرده است، هرچند ایران مذاکره درباره برنامه هستهای خود را رد کرده است.
در حوزه سیاست پولی نیز آستن گولزبی رئیس فدرال رزرو شیکاگو اعلام کرد با توجه به ثبات بازار کار، تمرکز سیاستگذاران بر این موضوع است که آیا تورم در سطوح بالا باقی خواهد ماند یا با کاهش اثر تعرفهها و فروکش کردن تنشهای خاورمیانه روند نزولی پیدا میکند.
بر اساس دادههای بازار، معاملهگران اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ رقمی که پیش از نشست هفته گذشته این نهاد حدود ۶۱ درصد برآورد میشد.
سرمایهگذاران همچنین در انتظار انتشار دادههای مربوط به شاخص هزینههای مصرف شخصی در آمریکا هستند که شاخص مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود و قرار است در اواخر هفته جاری منتشر شود.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با کاهش ۵.۶۲ درصدی به ۶۲ دلار و ۳۶ سنت رسید و پلاتین با افت ۲.۸۵ درصدی در سطح ۱۶۳۳ دلار و ۸۳ سنت معامله شد.
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