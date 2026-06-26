حسن فضل الله: هیچ توافقی در لبنان بدون رضایت مقاومت اجرا نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حسن فضل الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان تاکید کرد: نتانیاهو نباید در دادن خبر خوش به جامعه اسرائیلی عجله کند. ما به نتانیاهو می گوییم تا با کسی توافق کرده ای که اختیاری برای تصمیم گیری ندارد، دشمنی با اسرائیل بر جای خود باقی خواهد ماند و کسی که با دشمن دست می دهد در جنایاتش شریک است.

حسن فضل الله در ادامه افزود: نتانیاهو با خود در حال مذاکره بود. این دولت فاقد مشروعیت قانونی است و ابزارهای لازم برای دیکته کردن دستورات را ندارد. این دولت نخواهد توانست توافقنامه به امضا رسیده با دشمن در واشنگتن را به اجرا درآورد مگر اینکه با حمایت آمریکا وارد جنگ داخلی شود. دولت هدیه ای به دشمن اسرائیلی تقدیم کرد که در عمل هیچ تاثیری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد تلاش برای تعطیل روند اسلام آباد بود و بدون مقاومت هیچ کاری پیش نخواهد رفت. ما به این دولت اجازه نمی دهیم لبنان را ویران کند و سرنوشت و کشورمان را به این دولت تسلیم نخواهیم کرد. این دولت نخواهد توانست اراده اش را بر مردم لبنان تحمیل کند. عامل اصلی میدان است و ما میدان را در دست داریم. ما اهل این سرزمینیم. با هر اقدامی که دولت اتخاذ کند مقابله خواهیم کرد و به مقاومتمان و بیش از آن به سلاحمان پایبند خواهیم بود.

فضل الله خاطرنشان کرد: موضع ایران روشن است و هیچ توافقنامه ای را پیش از عقب نشینی اسرائیل از لبنان امضا نخواهد کرد. ما بدنبال برخورد و درگیری با ارتش ملی‌مان نیستیم، ارتش به بهترین نحو به وظایف خود عمل می کند. ارتش باقی خواهد ماند، مقاومت باقی خواهد ماند و ملت باقی خواهد ماند.

این نماینده لبنانی همچنین گفت: حضور وزرای ما در دولت محاسبات خاص خود را دارد و حضور ما به معنای موافقت ما با تصمیم های دولت نیست. مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر با ماده ۵۲ قانون اساسی است و کسی حق ندارد دشمنی با اسرائیل را ملغی کند.