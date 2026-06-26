https://mehrnews.com/x3cqWv ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6871489 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ بسته خبری شبانه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 19 MB کد مطلب 6871489 کپی شد مطالب مرتبط کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه گرمترین نقطه کشور شد ادارات سیستان و بلوچستان روز «شنبه» با دو ساعت تاخیر آغاز می شوند ثبت حدود ۱۰۰۰ مورد ابتلا به تب دنگی در جنوب سیستان و بلوچستان هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
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