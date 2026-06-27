القاصی: ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده اجرای احکام به صورت الکترونیکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیالقاصی، در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن عرض سلام و خیرمقدم به خبرنگاران و قدردانی از حضور آنان، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: هفته قوه قضاییه یادآور خاطرات شهید مظلوم آیتالله بهشتی، معمار دستگاه قضا، و ۷۲ تن از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که در هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای میهن اسلامی، درود خود را به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدای والامقام تقدیم کرد.
ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی اخیر
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت ایران، افزود: در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر سیدالشهدای جنگ ۱۲ روزه و دیگر شهدای این جنگ قرار داریم و یاد و خاطره آنان را نیز گرامی میداریم.
عملکرد دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: گزارش اقدامات و عملکردهای دستگاه قضایی بسیار فراوان، متنوع و گسترده است و طبیعتاً ارائه همه زحمات و تلاشهای همکاران در یک نشست خبری کار آسانی نیست و عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: در پایان دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، تلاش میکنم مهمترین اقدامات و عملکردهای شاخص همکاران را در چند محور خدمت شما ارائه کنم.
القاصی با اشاره به جایگاه دادگستری استان تهران گفت: عملکرد دادگستری استان تهران به عنوان دادگستری مرکز و پایتخت، نشاندهنده عزم راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای سلامت دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحرانها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت نیز همزمان با انجام وظایف و مأموریتهای ذاتی خود، نقش فعالی در حفظ نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مسیر روشنی را در اجرای مأموریتهای اصلی دستگاه قضایی، منطبق با قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی، دنبال کرده و با برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود از خود به نمایش گذاشته است.
رشد ۲۲ درصدی پروندههای وارده در دوره تحول و تعالی
وی با بیان اینکه مهمترین مأموریت قوه قضاییه رسیدگی به پروندههای قضایی است، اظهار کرد: اگرچه دستگاه قضایی مأموریتهای مهم دیگری از جمله نظارت، پیشگیری و مطالبهگری نیز بر عهده دارد، اما مأموریت اصلی آن رسیدگی به پروندههای قضایی و فرایند دادرسی است.
القاصی در تشریح آمار پروندههای ورودی گفت: برای ارزیابی عملکرد، دوره پنجساله اخیر از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ را با دوره پنجساله قبل، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۳۹۹، مقایسه کردهایم.
وی افزود: در دوره پنجساله اخیر، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده که خود نشاندهنده اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی است، دادگستری استان تهران عملکرد کمنظیری از خود به جای گذاشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: جمع کل پروندههای وارده به دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنجساله قبل، رشد ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
افزایش ۱۶.۳ درصدی پروندههای یکتا
القاصی با اشاره به تفاوت میان آمار کل پروندهها و پروندههای یکتا اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که بررسی آمار پروندههای وارده یکتا، یعنی پروندههایی که تنها یک بار ثبت شدهاند، تصویر دقیقتری از حجم واقعی ورودیها ارائه میدهد؛ در حالی که ثبتهای متعدد یک پرونده در مراحل مختلف دادرسی در آمار گردش پروندهها محاسبه میشود.
وی افزود: در دوره پنجساله اخیر، تعداد پروندههای یکتای وارده به ۸ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۸ فقره رسیده که در مقایسه با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره در دوره قبل، ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اختلاف معنادار میان نرخ رشد ۲۲ درصدی کل پروندهها و رشد ۱۶.۳ درصدی پروندههای یکتا نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حجم کاری دستگاه قضایی ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرایندهای دادرسی در دورههای گذشته بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح فرایندها در مسیر کاهش قرار گرفته است.
مختومه شدن بیش از ۱۴ میلیون پرونده در دادگستری استان تهران
وی یکی دیگر از اقدامات شاخص دادگستری استان تهران را عملکرد در حوزه رسیدگی و مختومهسازی پروندهها عنوان کرد و گفت: عملکرد همکاران ما در این حوزه بسیار مؤثر بوده و دادگستری استان تهران در زمینه مختومهسازی پروندهها عملکردی خیرهکننده داشته که بیانگر کارآمدی مجموعه قضایی استان است.
القاصی افزود: در دوره تحول و تعالی، مجموع پروندههای مختومه به ۱۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره در دوره پنجساله قبل، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آمار مختومههای این دوره حدود یک درصد بیشتر از کل پروندههای وارده است؛ موضوعی که بیانگر آن است که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها موفق به رسیدگی به حجم عظیم پروندههای جدید شده، بلکه توانسته بخش قابل توجهی از پروندههای انباشته و باقیمانده از سالهای گذشته را نیز تعیین تکلیف و مختومه کند.
کاهش بیش از ۲۰ درصدی موجودی پروندههای دادگستری استان تهران
علیالقاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به شاخصهای عملکردی دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای دوره تحول و تعالی، مدیریت موجودی پروندهها و کاهش انباشت آنها بوده است.
وی افزود: پروندههای مانده در دوره پنجساله اخیر روندی نوسانی داشته و از ۵۳۷ هزار و ۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲ هزار و ۲۸۸ فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده بود، اما در ادامه تحولی چشمگیر رقم خورد؛ بهگونهای که موجودی پروندهها از ۵۰۲ هزار و ۲۸۸ فقره در ابتدای دوره به حدود ۴۰۱ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافت که بیانگر کاهش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است.
القاصی ادامه داد: در برخی مقاطع حتی کاهش ۲۶ درصدی موجودی پروندهها نیز ثبت شده است؛ این در حالی است که همزمان حجم پروندههای یکتای وارده ۱۶.۳ درصد و مجموع پروندههای ورودی ۲۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین، کاهش بیش از ۲۰ درصدی موجودی پروندهها نشاندهنده بهبود مدیریت عملیاتی و توزیع مؤثر منابع در دادگستری استان تهران است.
کاهش ۴۵ درصدی پروندههای مسن و معوق
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش پروندههای معوق و مسن گفت: یکی از دغدغههای اصلی مدیریت قضایی در دوره تحول و تعالی، تعیین تکلیف پروندههای قدیمی بود که با اجرای برنامههای منسجم نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشورتی، نتایج قابل توجهی حاصل شد.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، پروندههای مسن در دادسراها ۵۸ درصد کاهش یافته و در دادگاههای تجدیدنظر نیز کاهش ۴۵ درصدی موجودی پروندههای معوق و مسن محقق شده است.
القاصی خاطرنشان کرد: در مجموع، تعداد پروندههای مسن از ۸۸ هزار و ۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۸ هزار و ۶۱۴ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش حدود ۴۵ درصدی را نشان میدهد.
کاهش زمان رسیدگی در تمامی مراجع قضایی
وی کاهش مدت زمان رسیدگی را یکی از مهمترین مطالبات مردم دانست و گفت: خوشبختانه در این حوزه نیز همکاران ما دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح آمارها اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی در دادسراها از ۷۴ روز به ۵۱ روز کاهش یافته که معادل ۲۱ درصد کاهش است.
وی ادامه داد: در دادگاههای بدوی نیز مدت زمان رسیدگی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز کاهش یافته که کاهش ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
القاصی افزود: در دادگاههای تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز رسیده که کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی را رقم زده است.
وی همچنین گفت: مدت زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز از ۵۱ روز به ۳۲ روز کاهش یافته که معادل ۳۷ درصد است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: این آمارها نشان میدهد فرایند رسیدگی قضایی در سالهای اخیر بهبود یافته و مدت انتظار اصحاب دعوا برای رسیدگی به پروندهها به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.
اجرای بیش از ۵۷ میلیون ابلاغ الکترونیکی
القاصی با اشاره به اقدامات حوزه هوشمندسازی دستگاه قضایی گفت: یکی از مهمترین تحولات در سالهای اخیر، توسعه سامانه ابلاغ الکترونیکی بوده که نقش تعیینکنندهای در تسریع روند دادرسی ایفا کرده است.
وی افزود: طی پنج سال گذشته، ۵۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۸۳ ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده و امروز بیش از ۹۹ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود و در بسیاری از واحدهای قضایی این میزان به ۱۰۰ درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اجرای این سامانه موجب شده میزان تجدید وقتهای رسیدگی ناشی از عدم ابلاغ در مقایسه با دوره پنجساله قبل، ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینههای مردم نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
رشد ۵ برابری دادرسی الکترونیکی
وی با اشاره به توسعه سامانه دادرسی الکترونیکی گفت: تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد به بیش از ۸۰ هزار فقره تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.
القاصی اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد جلسات رسیدگی مربوط به زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و بدون انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود.
وی افزود: این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای اعزام، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی ناشی از عدم اعزام زندانیان شده است.
حذف مزایدههای سنتی در اجرای احکام
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به اجرای سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف افزایش شفافیت، تمامی مزایدههای اجرای احکام در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد برگزار میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مزایدهای به شیوه سنتی در سراسر استان تهران برگزار نمیشود.
القاصی افزود: در این دوره ۱۳ هزار و ۸۵۵ مزایده الکترونیکی برگزار شده که علاوه بر شفافسازی کامل فرایندها، زمینه حذف هرگونه تبانی و فساد احتمالی را فراهم کرده و سرعت و کارآمدی اجرای احکام را نیز افزایش داده است.
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