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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

توقیف ۱۳ خودرو شوتی در زابل

توقیف ۱۳ خودرو شوتی در زابل

زابل - فرمانده انتظامی زابل گفت: ۱۳ دستگاه خودروی متخلف که با دستکاری غیر متعارف موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته انجام شد تعداد ۱۳ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز،موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند،را بر اساس قانون،توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در این خصوص تعداد ۲ مرکز و تعمیرگاه که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت داشتند، پلمب و برخورد قانونی شد.

کد مطلب 6871757

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