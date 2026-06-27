توقیف ۱۳ خودرو شوتی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته انجام شد تعداد ۱۳ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز،موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند،را بر اساس قانون،توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در این خصوص تعداد ۲ مرکز و تعمیرگاه که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت داشتند، پلمب و برخورد قانونی شد.