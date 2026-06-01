تقویت شبکه تعاون روستایی لازمه پایداری امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دیدار با مدیران تعاون روستایی برخی استان‌ها با تأکید بر جایگاه راهبردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی، اظهار کرد: شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی بخش کشاورزی، نقش مهمی در ساماندهی بازار محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان بر عهده دارد و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای این نقش استفاده شود.

وی توسعه و گسترش روستابازارها را یکی از برنامه‌های مهم سازمان عنوان کرد و افزود: روستابازارها بستر مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و روستایی هستند و می‌توانند با حذف واسطه‌های غیرضروری، ضمن افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصولات، دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت و با قیمت مناسب را تسهیل کنند. توسعه این مراکز در استان‌ها می‌تواند به رونق اقتصاد روستاها و تقویت درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی کمک شایانی کند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین بر نقش مؤثر شبکه تعاون روستایی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار تأکید کرد و گفت: حضور فعال و هدفمند تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی در فرآیند تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع محصولات کشاورزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی است. در این زمینه لازم است استان‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش پررنگ‌تری در اجرای مأموریت‌های تنظیم بازاری ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی کشور، تصریح کرد: تحقق امنیت غذایی پایدار مستلزم حمایت مؤثر از تولید، مدیریت درست زنجیره تأمین و توزیع، کاهش ضایعات و تقویت زیرساخت‌های بازاررسانی محصولات کشاورزی است. شبکه تعاون روستایی و کشاورزی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده مردمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این حوزه داشته باشد.

برابری در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی میان ستاد و استان‌ها، شناسایی ظرفیت‌های بومی، رفع موانع موجود و استفاده از توان تشکل‌های تحت پوشش تأکید کرد و خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی برای توسعه خدمات‌رسانی، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه شبکه تعاون روستایی در استان‌ها شد.