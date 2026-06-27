به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران، حمیدرضا رستگار اظهار کرد: تلاش ما این است که هرج و مرج قیمتی در بازار نان متوقف شود و همه نانوایان اعم از سنتی (یارانه ای و آزادپز) و همچنین نانوایان صنعتی از نرخ های رسمی و مصوب تبعیت کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نرخ نان هر سال از سوی اتحادیه نانوایان بررسی، کارشناسی و آنالیز می شود و این نرخ ها با توجه به شرایط متفاوت تهران، شهرستان ها و مراکز استان ها با هماهنگی استانداران تعیین و متفاوت اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت ها باید متناسب با هزینه های تولید و محل کسب تعیین شود، گفت: فروش نان نباید پایینتر یا بالاتر از نرخ رسمی باشد و بنابراین نظارت ها در این زمینه تشدید خواهد شد.
رستگار با تاکید بر اینکه آرد یارانه ای حذف نمی شود، خاطر نشان کرد: قیمت گذاری نان با هماهنگی استانداری ها و مراجع ذیربط انجام می گیرد، بنابراین لازم است نرخ مصوب به طور رسمی در نانوایی ها نصب شود.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همزمان با ابلاغ و اجرای قیمت جدید نان، با هرگونه تخلف، گران فروشی و تعیین قیمت سلیقه ای برخورد جدی خواهد شد و هدف از این اقدام ایجاد هماهنگی میان اتحادیه ها، واحدهای صنفی و مردم است تا اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.
وی درباره نانوایی های آزادپز افزود: در این واحدها هم باید نرخ نان بر اساس ضوابط مشخص و متناسب با وزن خمیر و نوع نان تعیین شود و همه واحدها از یک چارچوب قانونی واحد تبعیت کنند.
رستگار خواستار همکاری مردم در اجرای دقیق قیمت گذاری صورت گرفته شد و اظهار کرد: برخی درخواست ها مانند نان بزرگتر، کنجدی یا افزودنی های دیگر زمینه بروز تخلف و افزایش قیمت را فراهم می کند که البته این امر نیازمند فرهنگ سازی است.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان از روز شنبه -۶ تیر- اعلام می شود و پس از ابلاغ رسمی تشدید نظارت، بازرسی و برخورد با متخلفان آغاز خواهد شد.
وی افزود: نانوایی ها موظفند قانون را رعایت کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند گزارش های خود را از طریق سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ به صورت کتبی یا سایت بازرسی اتاق اصناف موضوع را اطلاع دهند.
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