انتشار متن کامل توافق دولت لبنان و رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ، وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه متن توافقنامه چارچوب بین لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، متن منتشر شده از سوی وزارت خارجه آمریکا به موارد زیر اشاره دارد:
۱.اسرائیل و لبنان حق هر دو طرف را برای زندگی در صلح تأیید کرده و بر تمایل مشترک خود برای زندگی در امنیت به عنوان دو دولت همسایه مستقل تاکید دارند. اسرائیل و لبنان از این طریق عزم خود را برای پایان دادن به درگیری و رسیدگی به علل ریشهای آن و در نتیجه پایان دادن به هرگونه حالت جنگی بین خود اعلام میکنند. این چارچوب که پس از چندین دور مذاکرات مستقیم بین دو طرف حاصل شد، بر اساس توافقات و تفاهمات موفق قبلی بنا شده و عزم دو طرف را برای پیشرفت برگشتناپذیر به سمت حل فراگیر همه مسائل فیما بین نشان می دهد. دو طرف تعهد خود را برای حل این مسائل به عنوان دو دولت مستقل از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه، با میانجیگری و حمایت آمریکا تأیید میکنند.
۲. طرف های اسرائیلی و لبنانی متعهد به یک فرآیند متقابل و متوالی با شروط مشخص میشوند که به موجب آن ارتش لبنان حاکمیت خود را بر تمام خاک این کشور در سایه خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای مرتبط با آنها بسط می دهد. این امر نیروهای اسرائیل را قادر میسازد تا به تدریج در خارج از خاک لبنان مستقر شوند. اجزای این فرآیند در یک پیوست امنیتی که با حمایت آمریکا تهیه شده است، به تفصیل شرح داده خواهد شد. این توافق چارچوب، اقدامات لازم، ترتیبات امنیتی و سازوکارهای پیشبرد این فرآیند را تعریف خواهد کرد. اجرای موفقیتآمیز این توافق راه را برای یک رابطه پایدار و صلحآمیز بین دو طرف هموار میکند!
۳. بر اساس پیوست امنیتی و به عنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای انحصار سلاح در دست دولت لبنان ارتش این کشور به تدریج مسئولیت امنیتی کامل و مؤثر را در مناطق آزمایشی بر عهده خواهد گرفت. این مناطق به عنوان سازوکاری برای باز استقرار نیروهای اسرائیل و استقرار مرحله ای ارتش لبنان عمل خواهند کرد. نیروهای اسرائیل و ارتش لبنان به طور آزمایشی بر سر دو منطقه توافق کردهاند و مناطق آزمایشی آینده با رضایت متقابل مورد توافق قرار خواهند گرفت. پس از تأیید خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساختهای آنها در این مناطق، ارتش لبنان مسئولیت کامل امنیتی را در آنها بر عهده خواهد گرفت. بعد از آن اقدامات مربوط به بازسازی با حمایت های بینالمللی آغاز خواهد شد و غیرنظامیان لبنانی میتوانند به این مناطق تحت کنترل انحصاری دولت لبنان بازگردند. آمریکا قصد دارد برای تأیید و حمایت از این روند با هر دو طرف همکاری نزدیکی داشته باشد.
۴. دولت لبنان مجددا بر تعهد ثابت خود مبنی بر اعمال حاکمیت کامل بر تمام خاک این کشور تاکید می کند و برای انحصار سلاح و تحقق خلع سلاح کامل همه گروههای مسلح غیردولتی و اطمینان از اینکه این گروهها هیچ نقش نظامی یا امنیتی یا تواناییهای نظامی در هیچ کجای لبنان ندارند، تلاش خواهد کرد. دولت لبنان از شرکای بینالمللی خود، به ویژه شرکای عرب به رهبری آمریکا برای دستیابی به این هدف درخواست حمایت میکند.
۵. اسرائیل تاکید دارد که عملیات نظامی در لبنان نتیجه مستقیم حملات، تهدیدها و نیات خصمانه گروههای مسلح غیردولتی، به ویژه حزبالله است! تل آویو همچنین تاکید دارد که پایان دادن به این تهدید، از طریق خلع سلاح و برچیدن این گروهها در سراسر لبنان علاوه بر اقدامات امنیتی بیشتر که توسط هر دو طرف مورد توافق قرار خواهد گرفت، هرگونه نیاز آتی به اقدام نظامی اسرائیل یا حضور نظامی در لبنان را از بین خواهد برد. بر اساس موارد فوق، اسرائیل اعلام میکند که هیچ چشم طمع منطقه ای به لبنان ندارد.
۶. دولت لبنان مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای اعمال اقتدار حاکمیتی خود تاکید میکند که نیروهای امنیتی این کشور مسئولیت انحصاری تحقق امنیت و دفاع از لبنان را بر عهده دارند و دولت از حق حاکمیتی انحصاری برای اعلام جنگ و صلح برخوردار است. دولت لبنان هرگونه ادعایی از سوی هر کشور یا هر طرفی برای استفاده از زور به نمایندگی از خود بدون مجوز صریح آن را رد میکند و مجدداً تأکید میکند که هرگونه ادعایی از سوی آنها برای ایفای نقش نظامی یا امنیتی، طبق تصمیمات دولت لبنان غیرقانونی و مغایر با منافع ملی این کشور است.
۷. دو طرف تاکید میکنند که هیچ چیز در این توافق مانع از اعمال حق ذاتی دفاع از خود، همانطور که بر اساس منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی قابل اجرا به رسمیت شناخته شده است، نمیشود و هیچ طرف سومی نمیتواند این حق را از طرف آنها اعمال کند. دو طرف متعهد میشوند که با حمایت و مشارکت آمریکا یک گروه هماهنگی نظامی برای تضمین اجرای کامل این توافق ایجاد کنند.
۸. دو طرف هدف مشترک خود را برای ایجاد لبنانی امن و باثبات، تحت حاکمیت کامل دولت که در آن هیچ گروه مسلح غیردولتی تهدیدی برای اسرائیل، لبنان یا شهروندان هیچ یک از دو طرف ایجاد نکند، تأیید میکنند. علاوه بر این، دو طرف اذعان دارند که بازگرداندن امنیت به جنوب لبنان از طریق استقرار ارتش این کشور، بازگشت امن غیرنظامیان و تضمین امنیت مناطق شمالی اسرائیل برای دستیابی به ثبات و صلح بلندمدت ضروری است.
۹. دولت لبنان به یک برنامه قاطع متعهد میشود تا ارتش این کشور بتواند حاکمیت کامل نظامی و امنیتی خود را در داخل لبنان، مطابق با ترتیبات امنیتی توافق شده در مذاکرات گسترش دهند و تمام گروههای مسلح غیردولتی را خلع سلاح کند. دولت لبنان از تمایل آمریکا برای حمایت از این تلاشها استقبال میکند و تاکید دارد که هرگونه کمک جدید واشنگتن منوط به تحقق نتایج ملموس و نظارت مداوم خواهد بود. این تلاش ها امکان برقراری مجدد حاکمیت در لبنان را فراهم خواهد کرد. این امر به شیوهای امن به افزایش ثبات و امنیت در کل منطقه کمک خواهد کرد.
۱۰. آمریکا در تلاشی جداگانه اما همزمان، شرکای بینالمللی را برای حمایت مؤثر از دولت لبنان برای بازسازی کشور، زیرساختها، احیای اقتصاد و ایجاد فرصتهایی برای رفاه به کار خواهد گرفت. انتظار میرود این امر شامل جمع آوری کمکهای بشردوستانه برای لبنان، برنامههای بهبود اقتصاد و ابتکارات سرمایهگذاری باشد که لبنان را قادر میسازد تا از سالها درگیری رهایی یابد و آیندهای بهتر برای همه شهروندان خود فراهم کند.
۱۱. لبنان و آمریکا متعهد میشوند که از تخصیص بودجه به هر نهاد، سازمان یا فرد وابسته به گروههای مسلح غیردولتی جلوگیری کنند و تمام اقدامات قانونی موجود را برای ممنوعیت فعالیتهای هر نهاد، سازمان یا فرد از این دست انجام دهند. دولت لبنان صریحاً متعهد میشود که از رسیدن بودجه بازسازی به گروههای مسلح غیردولتی و نهادهای وابسته به آنها جلوگیری کند.
۱۲. پس از امضای این توافق طرف برای ایجاد کارگروه هایی با هدف تهیه پیشنویس یک توافقنامه جامع و کامل صلح و امنیت تلاش خواهند کرد. علاوه بر این دو طرف بلافاصله کانالهای مکملی را برای ارتباط مستقیم و مداوم با حمایت آمریکا ایجاد خواهند کرد. دو طرف متعهد میشوند که تا زمان دستیابی به صلح جامع و پایدار که امنیت، ثبات و رفاه را به ارمغان میآورد، با حسن نیت پیش بروند.
۱۳. اسرائیل و لبنان در راستای اهداف مشترک خود برای ایجاد روابط پایدار و صلحآمیز، متعهد به انجام اقدامات با حسن نیت از جمله توقف تمام اقدامات خصمانه در مجامع سیاسی یا حقوقی بینالمللی هستند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای پیدا کردن و بازگرداندن بقایای اجساد و آزادی بازداشتشدگان تلاش کنند.
۱۴. دو طرف نقش آمریکا را در حمایت از تلاشهای خود برای پایان دادن به دههها درگیری و ایجاد ثبات پایدار و صلح جامع میان آنها تصدیق میکنند و قدردانی عمیق خود را از دونالد ترامپ ابراز میدارند!
دولت غربگرای لبنان در حالی به این توافق تن داده که تاریخ ثابت کرده رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نیست و عملا با مفاد آن اشغالگری صهیونیست ها در جنوب لبنان تثبیت و تنها گزینه برای مقابله با دشمن صهیونیستی یعنی سلاح مقاومت کنار گذاشته می شود.
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