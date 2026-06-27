نخست وزیر عراق: روابط ما با ایران مبتنی بر حسن همجواری و احترام است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز عربی گفت: سفر ما به واشنگتن صرفاً یک سفر تشریفاتی نیست، بلکه اعلام مرحله جدیدی از همکاری بین عراق و آمریکا مبتنی بر منافع مشترک و احترام متقابل است.
وی افزود: در ماه سپتامبر، نیروهای ائتلاف بینالمللی به مأموریت رزمی خود علیه داعش پایان میدهند و عراق را برای همیشه ترک میکنند. در مرحله بعدی، ما مشتاقانه منتظر حضور آمریکا از طریق همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه هستیم.
الزیدی تصریح کرد:هدف ما انتقال از یک همکاری نظامی به یک همکاری اقتصادی پایدار و ایجاد یک پل اقتصادی مؤثر بین عراق و آمریکاست که در خدمت منافع هر دو ملت باشد. ما به وزارتخانههای نفت، برق و ارتباطات دستور دادهایم تا شرکتهای معتبر آمریکایی را در زمینههای انرژی، ارتباطات، فناوری و توسعه در اولویت قرار دهند.
الزیدی در ادامه اشاره کرد: شورای وزارتی اقتصاد تصمیم های مهمی درخصوص پروژه های نفتی بزرگ با شرکتهای جهانی از جمله شورون، هالیبرتون و شرکت HKN اتخاذ کرد و فرصتی برای کار در میادین جدید و بلوکهای اکتشافی فراهم کرد.
او بیان کرد: بخش ارتباطات به سمت همکاری استراتژیک با شرکت استارلینک در راستای تقویت زیرساخت دیجیتال در عراق حرکت میکند.
الزیدی گفت: با امریکا درباره پروژه صندوق انرژی و توسعه که از ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا دو میلیون بشکه در روز و براساس شرایط اقتصادی و تولید و شاید خارج از محدودیتهای سهم اوپک فعالیت خواهد کرد، رایزنی خواهیم کرد.
نخست وزیر عراق درخصوص گفتوگو با گروههای مسلح گفت که تاکید کرده حکومت چارچوب جامع است و نمیتوان سلاح خارج از آن را پذیرفت.
او تاکید کرد که نمیتوان نقش این گروهها در مبارزه با تروریسم را انکار کرد اما مرحله کنونی نیازمند انتقال همه به اقدام از طریق حکومت و نهادهای آن است.
نخست وزیر عراق گفت: روابط ما با جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حسن همجواری و احترام و منافع مشترک همانند روابط ما با همه کشورهای منطقه است.
او تاکید کرد: عراق دیکته کردن را از سوی هیچ طرفی نمیپذیرد و تصمیم گیری همواره براساس اصل عراق اول خواهد بود.
الزیدی گفت: تمرکز ما بر ایجاد یک همکاری اقتصادی قوی با ایالات متحده، بر اساس منافع عراق و نه به قیمت هیچ طرف دیگری است.سیاست محوربندی یا دشمنی را پیروی نمیکنیم و عراق میخواهد میدانی برای ارتباط و ثبات باشد و نه میدانی برای درگیری.
وی افزود: بغداد از هرگونه گفتوگو برای کمک به آرامش منطقه از جمله مذاکرات امریکا و ایران استقبال میکند.
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