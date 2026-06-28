به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مرکز حقوق بشر نوار غزه هشدار داد که سیستم آبرسانی در این باریکه تقریبا فروپاشیده است و رژیم صهیونیستی از تشنگی به عنوان یک سلاح علیه غیرنظامیان استفاده می کند.

این مرکز اضافه کرد: حملات اسرائیل علیه نوار غزه ادامه دارد و زیر ساخت ها در این باریکه از بین رفته است. سوخت و تجهیزات لازم برای بازسازی سیستم فاضلاب و مراکز آبرسانی به نوار غزه وارد نمی شود.

مرکز حقوق بشر نوار غزه تاکید کرد: با آغاز فصل تابستان بیش از ۲ میلیون فلسطینی در شرایط فاجعه باری قرار دارند چرا که گرمای هوا نیز در داخل چادرها و مراکز نگه داری آوارگان به بیش از چهل درجه می رسد و صدها هزار خانواده فلسطینی کمترین میزان از آب آشامیدنی را نیز در اختیار ندارند. این بحران انسانی نتیجه سیاست های اسرائیل علیه زیر ساخت های نوار غزه است. بیش از ۸۰ درصد از شبکه های آبرسانی و فاضلاب در این باریکه هدف قرار گرفته است.