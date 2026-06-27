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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

پیشنهاد برگزاری تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد به صورت هوایی

پیشنهاد برگزاری تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد به صورت هوایی

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: پیشنهاد مشخص شورای تأمین، برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید به‌صورت هوایی است و در این راستا حفظ سلامت شرکت‌کنندگان در مراسم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در دیدار با محمود شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: براساس بخشنامه ابلاغی عارف به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که سه استان برگزارکننده مراسم تشییع را شامل می‌شود، هرگونه درخواست و مکاتبه دستگاه‌های اجرایی و موارد مورد نیاز با وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های هم‌تراز در استان، پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: پیشنهاد مشخص شورای تأمین، برگزاری مراسم تشییع به‌صورت هوایی است و به نظر می‌رسد این پیشنهاد اجرایی شود.

وی ادامه داد: اجرای این شیوه موجب کاهش تراکم جمعیت می‌شود، مراسم را به شکل سایر راهپیمایی‌ها مدیریت می‌کند و از نظر امنیت، مدیریت ازدحام جمعیت و سایر ملاحظات، شرایط مناسب‌تری را فراهم خواهد کرد.

مظفری با تاکید بر نقش مهم حافظان سلامت در این مراسم، گفت: مهم‌ترین موضوع، حفظ سلامت مردم است و همه دستگاه‌ها باید سلامت مردم را در اولویت قرار دهند.

استاندار خراسان رضوی همچنین خطاب به مسئولان حوزه سلامت گفت: موازی‌کاری‌ها را مدیریت کنید. امنیت مراسم بر عهده نیروهای امنیتی و نظامی است و پیش‌تر هم تاکید شده که در حوزه امنیت باید موازی‌کاری‌ها را آن‌ها مدیریت کنند. از طرفی نیز مسئولیت حوزه درمان و سلامت برعهده مجموعه شما خواهد بود.

کد مطلب 6872195

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    نظرات

    • برزو دبیریان CH ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
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      ماشاءالله به این مدیریت وتوانمندی دست مریزاد به این تصمیم

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