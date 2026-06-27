به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حاجیصادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر امروز در نشستی خبری با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، با اشاره به ابعاد مختلف قیام عاشورا، بر نقش بیبدیل روایت و رسانه در تثبیت پیروزیهای تاریخی تأکید کرد.
وی با یادآوری این جمله که «خدا میخواهد شهید ببیند و اسیر بشنود»، تصریح کرد: آنچه باعث ماندگاری و پیروزی نهضت عاشورا شد، صرفاً شهادت نبود؛ بلکه حضور اسرای کربلا، بهویژه حضرت زینب سلام الله علیها، امام زینالعابدین علیهالسلام و دیگر راویان، بود که توانستند با روایتگری خویش، پیام کربلا را به شام برسانند و آنجا را فتح کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به هدف اصلی یزید از مواجهه با امام حسین علیه السلام گفت: یزید به دنبال پیروزی نظامی نبود، بلکه میخواست از امام حسین بیعت بگیرد تا حکومت خود را مشروع جلوه دهد؛ اما امام در برابر او ایستادگی کرد و فرمود که در راه خدا سر میدهد، اما هرگز دست بیعت به یزید نخواهد داد.
حاجیصادقی با بیان اینکه یزید پس از واقعه کربلا، شکست خود را در شام با طراحی یک جلسه و فضاسازی رسانهای پوشاند، افزود: اما در همان مجلس، حضرت زینب و امام سجاد علیهالسلام چنان روایت کردند که یزید بار دیگر شکست خود را احساس کرد و دستور داد اسرا را فوراً از شام خارج کنند. این نشان میدهد که راویان اصلی کربلا، از امام محمدباقر علیهالسلام گرفته تا دختران، همسران و فرزندان امام حسین، همگی نقش خبرنگاران بزرگ این نهضت را ایفا کردند.
وی با تطبیق این واقعه تاریخی با شرایط کنونی، تأکید کرد: یکی از برنامههای همیشگی استکبار، پوشاندن شکستهای خود با قرائتی پیروزمندانه است. امروز نیز دشمنان ما در اهداف و راهبردهای خود شکست خوردهاند و این رسالت سنگین خبرنگاران و اصحاب رسانه است که نگذارند با القای شبهات، شکها و تردیدها، این پیروزی بزرگ کمرنگ شود و شکست دشمن پوشانده شود.
دشمن گرفتار استیصال شده و راهی جز پذیرش واقعیتها ندارد
حاجی صادقی با تأکید بر موضع قوی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما حتی اگر پای مذاکره برویم، از موضع یک امت پیروز وارد میشویم؛ ما گرفتار استیصال نشدهایم، بلکه این دشمن است که گرفتار استیصال شده و راهی جز پذیرش واقعیتها ندارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه این نشست، با تأکید بر راهبرد کلان نظام در مواجهه با دشمنان، تصریح کرد: مذاکره گزینه اصلی ما نیست؛ ما مقاومت، ایستادگی، جهاد و حرکت حسینی را گزینه اصلی خود میدانیم، اما در عین حال از این فرصت نیز غفلت نمیکنیم.
وی با اشاره به نقش الگویی حضرت زینب سلامالله علیها و امام زینالعابدین علیهالسلام در روایتگری پیروزی عاشورا، افزود: پیشنهاد من این است که زندگی این دو بزرگوار را با نگاه یک راوی و خبرنگار مطالعه کنید؛ بنگرید که چگونه هنرمندانه و با رعایت لطافت های لازم، این پیروزی بزرگ را تداوم بخشیدند و نگذاشتند یزید در رسیدن به اهداف خود موفق شود و حکمرانی اش بهعنوان حقی مشروع جلوه کند. پس از ایشان نیز همه ائمه علیهمالسلام کوشیدند نور عاشورا زنده بماند و خداوند اراده کرده است که این نور هرگز خاموش نشود.
حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین دو شاخص اصلی و محوری سپاه پاسداران از روز تأسیس تاکنون پرداخت و گفت: نخستین و برجستهترین شاخص سپاه، ولایتمداری است. سپاه برای سربازی و تحقق تدابیر رهبری ایجاد شده و حفظ و صیانت از انقلاب و دستاوردهای آن را در چارچوب ولایت فقیه دنبال میکند. باور سپاه این است که خدا محوری بدون ولایتمداری امکانپذیر نیست؛ چراکه ولایت، تجلی توحید ربوبی در زمین است و سپاه با سربازی ولایت، «قالوا ربنا الله» را با استقامت اثبات میکند.
نماینده ولی فقیه در سپاه، دومین شاخص سپاه را استکبارستیزی، طاغوتستیزی و ظلمستیزی دانست و خاطرنشان کرد: سپاه باور دارد که بعثت پیامبر اکرم (ص) که مبنای انقلاب اسلامی بود، دو رکن اساسی داشته است؛ یکی تلاش برای تحقق حکمرانی ولایت الله که در قالب ولایت ولی خدا تجلی پیدا میکند و دیگری طاغوت ستیزی که در آیه شریفه «اُعبُدُوا اللهَ وَ اجتَنِبُوا الطّاغُوتَ» به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه دشمنان در طول تاریخ تلاش زیادی با فضاسازی و جنگ روانی برای تضعیف این نهاد انقلابی انجام دادهاند، تأکید کرد: آنها هرگز موفق نشدهاند و به لطف الهی در این مرحله نیز به نتیجه نخواهند رسید. سپاه با بیش از ۴۷ سال استقامت و تقدیم قریب به ۴۰ هزار شهید از سپاه و ۱۵۰ هزار شهید از بسیج، همچون اباعبدالله الحسین (ع) میگوید: «سردارانم را در راه خدا به شهادت میدهم، اما دشمن بداند که با او دست نمیدهم.»
دشمنی ما با آمریکا هرگز پایان نمییابد
حاجی صادقی با استناد به عبارت معروف «مثلی لا یبایع مثله»، تصریح کرد: سپاه هرگز با استکبار آشتی نخواهد کرد و دشمنی ما با آمریکا هرگز پایان نمییابد. حتی در مذاکرات نیز بهدنبال صلح به معنای آشتی با آمریکا نیستیم. قرآن به ما فرموده است که با دشمنان خدا دوستی نکنید و اگر با آنها پیوند برقرار کنید، از مرز ایمان خارج میشوید؛ چنانکه در آیه دیگر نیز تأکید شده که اگر با آنها پیوند پیدا کنید، خدا را از دست خواهید داد.
حاجیصادقی با تأکید بر تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: این فرهنگ استکبارستیزی هرگز از آرمانهای خود دست برنداشته است. ما همچنان رژیم صهیونیستی را غده سرطانی میدانیم؛ همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، ما این رژیم را یک کشور نمیدانیم، بلکه آن را غاصب میخوانیم و در اندیشه نابودی آن هستیم. همچنین سلطه آمریکا را برای همه مسلمانان مضر میدانیم و همواره با آن مبارزه میکنیم.
سپاه در مبارزه با استکبار دچار انفعال و تردید نمیشود
وی افزود: این خاصیت سپاه است که گذشت زمان هرگز آن را تغییر نمیدهد. سپاه در مبارزه با استکبار نه گرفتار تردید و شک میشود و نه در اندیشه و عمل دچار انفعال و تزلزل میگردد. ما صریحاً همان حرفی را میزنیم که حضرت ابراهیم (ع) به کفار زد که بین ما و شما دیوار دشمنی بلند است. ما با استکبار دشمنیم، به آن نگاه دشمنی میکنیم، هرگز به آن اعتماد نمیکنیم و فاصله ما با آن فراوان است.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به روحیه جهادی پاسداران گفت: فرماندهان و آحاد پاسداران فعلی نیز مانند شهیدان والامقام، بر پیمانی که با خدا و ولی خدا بستهاند، استوارند و هزینه این استقامت را میپردازند. پاسداران مصداق آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا» هستند؛ هرگز دچار شک و تردید نمیشوند و در راه خود استقامت فکری و عملی دارند.
حاجی صادقی تأکید کرد: ما هرگز از جهاد خسته نمیشویم و این مبارزه ادامه دارد. هماکنون همه نیروهای سپاه، اعم از نیروی دریایی، هوافضا، زمینی، نیروی قدس و بسیجیان عزیز، با تمام قدرت و با ارادهای قوی آمادگی کامل دارند که در هر صحنهای که ولایت اراده کند، با تمام وجود به میدان آیند و مانند گذشته با دشمن برخورد کنند.
وی در ادامه با اشاره به ولایت مداری سپاه خاطرنشان کرد: سپاه در ۴۷ سال گذشته نسبت به امامین انقلاب، هم در فهم ولایت و هم در التزام عملی به آن، ثابت کرده است که هرگز کوتاه نخواهد آمد و آمد و رفت دولتها و مجالس، هرگز موضع او را نسبت به ولایت تغییر نمیدهد. سپاه امروز نیز ولایت رهبر عزیزمان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را یک موهبت الهی میداند و باور دارد که این لطف و پاداش الهی به قیام این مردم بود. امسال نیز در ۱۸ رمضان، شب نوزدهم که سه ماه قبل از غدیر است، خداوند غدیر را برای ما نهادینه کرد.
سپاه از ولایتمداری و اطاعت از رهبری دست نخواهد کشید
حاجی صادقی در ادامه با اشاره به حضور خود در جریان انتخاب رهبری پس از شهادت رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، اظهار داشت: من بهعنوان طلبه ای که در جریان خبرگان از آغاز تا پایان آن حضور داشتم - از همان سحرگاهی که خبر شهادت حضرت آقا مطرح شد تا شب نوزدهم و آخرین لحظات - شهادت میدهم که والله خدا انتخاب کرد؛ «الله یعلم حیث یجعل رسالته». این انتخاب الهی کاری کرد که با وجود همه تلاش دشمنان، نفس امام عزیز و راه امام شهید ادامه پیدا کند و خداوند متعال کاری کرد که نه نام خامنهای و نه راه خامنهای تعطیل نشود.
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر ولایتمداری پاسداران گفت: ما نسبت به این رهبر عزیز، حکیم و فرزانه، متعهدانه و مصرانه سربازی میکنیم و هرگز کسی تردید نداشته باشد که ما مانند دو امام گذشته، شاکر خداییم و شکر این لطف و نعمت الهی را در سربازی او میدانیم. سربازی ما یعنی خود را تابع رهبری قرار دهیم؛ ولایتمداری ما به این معنا نیست که رهبری موضعی بگیرد که ما میخواهیم، بلکه ما هر موضعگیری خود را منطبق با موضعگیری ایشان میکنیم و هرگز از این موضع کوتاه نمی آییم.
وی در ادامه به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: در باب مذاکرات، موضع ما این است. اینکه عزیزی فرمودند «بالاخره من علیالاصول نظر دیگری داشتم»، ابتدا باید گفت که اصولی که ایشان مطرح میکنند، اصول قرآنی است؛ مانند اصل آشتی ناپذیری جبهه حق با جبهه باطل، اصل بیاعتمادی به دشمن و اصل اینکه ما پیروزیم و از موضع پیروزمندانه وارد مذاکره میشویم. اما اینکه نظر دیگر چه بوده، تفسیرهای مختلفی وجود دارد. آنچه ما از مواضع آقا به دست آوردهایم - از جمله اینکه خودشان در برخی تعابیر اشاره کردهاند که با مذاکره از موضع قدرت و عزت مخالفتی ندارند - به این معنا نیست که علیالاصول مذاکره را نمیخواستند، بلکه رفت و برگشتها و مذاکراتی که دوستان با حضرت آقا داشتند، نشان میدهد ایشان مطلوبهایی داشتند که در آنچه دوستان تهیه کردند، نتوانستند همه آنها را محقق کنند و انتظارات بیشتر بود.
حاجی صادقی افزود: لذا ایشان اجازه دادند در قبال تعهدی که مسئولین میدهند، آقایان با احتیاط و دقت راه را ادامه دهند، اما در عین حال دو نکته را یادآوری کردند؛ نخست اینکه مسئولینی که این اقدامات را انجام دادند، حسن نیت داشتند، نیت خوب داشتند و از سر دلسوزی و با تلاش زیاد وارد شدند.
وی تأکید کرد: وقتی رهبر عزیزمان عزیزان ما را اینچنین توصیف میکنند، اگر کسی بخواهد به آنها القاب ناسزا بدهد، آیا این ولایتمداریست؟ لذا ما این را قبول نداریم.
خیلی از مطالبات آقا محقق نشده است
نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: از آن طرف نیز اینکه بگوییم آنچه که انجام شده، همه مورد تأیید آقاست و کامل تعیین کننده است، صحیح نیست. هم افراط غلط است و هم تفریط. همان کسانی که میگویند همه جزئیات را حضرت آقا تأیید کردند، این حرف غلط است؛ چراکه خیلی از مطالبات آقا محقق نشده است.
حاجیصادقی در ادامه با تأکید بر جایگاه رهبری در موضوع مذاکرات، تصریح کرد: آن دسته که میگویند رهبری را اصلاً دخالت ندادند و یا اینکه رهبری تحمیل رأی به ولایت کرده است، اینها نیز ولایتمداری نیست و جانبدارانه از ولایت محسوب نمیشود. بحمدالله ولایت با اقتدار، حکمت، شجاعت و قدرت در حال رهبری است. همین عبارت شجاعانه ای که ایشان فرمودند «علیالاصول نظر دیگری داشتم»، نشان میدهد که کسی نمیتواند بر ایشان تحمیل رأی کند و ایشان صریحاً موضع خود را بیان میکنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به پیامهای این موضعگیری افزود: اولین پیام این سخن به دشمن بود که بداند رهبر عزیز ما به این مقدار راضی نیست و ما بیش از اینها با شما سر و کار داریم و بیش از اینها از شما طلب داریم، اما در این مرحله با اجازه ایشان وارد شدهایم. دومین پیام این بود که رهبری همچنان بر سر مواضع خود باقی است؛ همان موضع امام انقلاب، همان موضع مقاومت و ایستادگی و به مسئولین خط میدهد که بدانید آنچه آماده کردهاید، حداقلی است نه تمام مطلوب. سومین پیام نیز این بود که ایشان حقی را برای امت و امام قائل شدند و آن حق مطالبهگری است و بیان کردند که این اجازه، مشروطه است.
حاجیصادقی خاطرنشان کرد: دوستان ما در شورای عالی امنیت ملی با نشستن و کارهای تخصصی - که چه بسا به خاطر مسائل امنیتی بخشی از آن قابل بیان نیست - به این مجموعه تن دادند و اکنون که حضرت آقا پس از مذاکرات با رئیسجمهور و دیگران، این اجازه را صادر فرمودند، امروز ولایتمداری این است که طبق همین حکم ایشان عمل کنیم و همه بحثها را کنار بگذاریم و این متن صریح ایشان را مبنای کار قرار دهیم.
مذاکره و تفاهمنامه تمام خواسته ما نیست
وی تأکید کرد: ما باید یک باور داشته باشیم و آن اینکه آنچه در این مذاکرات میآید، تمام خواستههای ما نیست و ما از خیلی از خواستههای خود دست برنمیداریم. ما خونخواهی امام شهیدمان را وعده دادهایم و رهبر عزیزمان فرمودهاند که از این خونخواهی کوتاه نمیآییم. همانطور که خودشان قبلاً بیان کردند، ما در آرمانهایمان کوتاه نمیآییم.
نماینده ولی فقیه در سپاه با تأکید بر نقش مطالبهگری گفت: ما با تمام قدرت در صحنه حضور داریم و به مسئولین کمک میکنیم تا همین مقداری که اجازه گرفتهاند را محقق کنند. مطالبهگری را محکم داشته باشیم؛ چراکه مطالبهگری از مسئولین، کاری بسیار خوبی است و هیچکس نباید مانع آن شود. همانطور که مردم شبها در خیابان از رزمندگان مطالبه میکردند و با شعارهای مختلف دشمن را میکوبیدند، امروز نیز مطالبه ما این است که از موضع عزت و پیروزی صحبت کنید؛ چراکه شما نماینده یک امت خشمگین هستید؛ امتی که از شهادت امامش در خشم است، امتی که بغض و کینه استکبار را دارد و امتی که بنا ندارد از انتقامی که باید بگیرد، کوتاه بیاید.
حاجی صادقی در ادامه خطاب به مسئولان خواهش کرد: با قدرت بروید برای اینکه همین مقداری که خودتان پیشنهاد کردید و اجازه گرفتید را محقق کنید، اما نگذارید دشمن از این مطالبهگری سوءاستفاده کند و ما را گرفتار اختلاف و دودستگی کند.
حاجیصادقی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف نیروهای انقلاب از درون، هشدار داد: دشمن در عرصه نظامی و میدان، دنبال این است که نیروهای انقلاب را از درون گرفتار فرسایش، تزلزل و لغزش کند، اما ما بدانیم که او حاضر و ناظر است و مطالبهگریاش از همه ما قویتر است. خودش هم فرمود مطالبه کنید؛ ما منتظریم او مطالبه کند. ما هم به عنوان سرباز ولایت باید این مطالبهگری را داشته باشیم، اما نگذاریم ما را گرفتار اختلاف و دودستگی کنند. این بعثت عظیمی که به برکت خون این امام شهید - که هم حیاتش به اسلام خدمت کرد و هم شهادتش - به وجود آمد، نگذاریم با تشتت و اختلاف تضعیف شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود پیامی صریح خطاب به دشمنان صادر کرد و گفت: به دشمن میگویم آرزوی اینکه روزی بتوانید سپاه را از سربازی ولایت، از فرمانبرداری ولایت، از جانفشانی در مسیر ولایت و از شعار «وَاللهِ لَتَقطَعَنَّ یَمِینی أَبَداً عَن دِینِی وَإِیمَانِی وَیَقِینِی» باز دارید، این آرزو را به گور میبرید. ما در «سِلمٌ لِمَن سالَمَکُم وَ حَربٌ لِمَن حارَبَکُم» محکم ایستادهایم و سپاه در همه شرایط - چه در شرایط جنگی و چه غیر آن - بر خود فرض و واجب میداند که برای ولایت و در مسیر ولایت از همه چیز خود بگذرد.
پاسداران در سربازی ولایت کوچکترین تردید و شکی ندارند
وی با تأکید بر اعتماد تاریخی مردم به سپاه افزود: به مردم عزیزمان اطمینان میدهم که شما سپاه را بیش از ۴۷ سال است میشناسید؛ آمد و رفت دولتها را دیدهاید، اما میدانید که پیوند عمیق این نهاد مقدس با ولایت، آنقدر قوی و مستحکم است که با این چیزها ضعیف نمیشود و متزلزل نمیگردد. پیام من به جامعه این است که با آرامش، اطمینان، امید و روحیه پیروزی در صحنه حضور داشته باشید و به برادران عزیزتان در سپاه اعتماد کنید؛ چراکه این عزیزان در سربازی ولایت کوچکترین تردید و شکی ندارند.
حاجیصادقی با تأکید بر تداوم راه شهدا تصریح کرد: این خیلی بیانصافی است که ما فرماندهان فعلی را با فرماندهان شهیدمان در دو مسیر ببینیم. من به عنوان یک طلبه که بیش از ۴۰ سال است در خدمت این عزیزان هستم، شهادت میدهم که فرماندهان فعلی ما نیز مانند همان فرماندهان شهید، حاضرند از همه چیز خود بگذرند اما نسبت به ولایت و فرمان ولایت سر سوزنی کوتاه نیایند. هماکنون نیز همین موضع را دارند و هرگز این اتفاقات ما را از ولایتمداری و اطاعت از ولی فقیه باز نمیدارد. تحت تأثیر هیچ عاملی - نه دولتها، نه فشارهای دشمن، نه فضاسازیها و نه تبلیغات - از این موضع حق ولایتمداری هرگز کوتاه نخواهیم آمد.
حاجیصادقی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی دستاوردهای ایران از تفاهمنامه اخیر و مقایسه روایتهای تهران و واشنگتن، با اشاره به شیوه جنگ روانی دشمنان گفت: دشمن یکی از شیوههایش این است که همیشه حتی در حالت شکست، قرائت خودش را قرائت پیروزی جلوه دهد. آنها الان چارهای نمیبینند جز اینکه برای توجیه افکار عمومی دنیا، این شکستی که پیدا کردند را پنهان کنند. همانطور که حضرت آقا در پیامشان فرمودند، رئیسجمهور آمریکا گرفتار شده است. غربیها خودشان هم میدانند – نه اینکه ما بگوییم، بلکه شما اگر مطالعه کنید همه دارند میگویند – که این قرائتی که آنها میکنند، قرائت درستی نیست.
وی افزود: اما آیا قرائت ما کامل است؟ از نظر ما این توافق کامل نیست. اولاً همه آنچه که آمده است را کامل نمیبینیم و تنها بخشی از خواستههای ماست؛ ثانیاً آنقدر به این دشمن بیاعتمادیم که در مرحله عمل هم با احتیاط وارد میشویم. به عنوان مثال تنگه هرمز را ببینید؛ تنگه هرمز را در اختیار داریم. ما نیامدهایم میدان رزم و جهادمان را تعطیل کنیم، بلکه یک مهلتی خواستیم تا ببینیم آیا آنها حاضرند حق ما را با منطق بدهند یا نه. اگر ندادند، تنگه هرمز را داریم. ما هنوز هم رزمندگانمان در خلیج فارس، در جزایر، در سواحل و در جاهای مختلف مستقرند و آماده مأموریتاند. پس قرائت آنها را قطعاً رد میکنیم. قرائت خودمان این است که آنچه در این تفاهمنامه آمده است کامل نیست و حداقلهایی است که میتواند برای ما یک فرصتی باشد، اما نسبت به همین حداقلها هم به این دشمن اعتماد نداریم. بگذارید دنیا ببیند ایران حتی در بخشی از مطالباتش هم با منطق وارد میشود، اما بدعهدی، پیمانشکنی و دوری از منطق جبهه استکبار و عیاشیاش بر دنیا آشکار شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به شفافسازی اظهاراتی که در خصوص جلسه با سعید جلیلی، در رسانه ها مطرح شده و بیانیه دفتر آقای جلیلی در این خصوص پرداخت و گفت: برادر عزیزم آقای جلیلی نماینده حضرت آقا هستند در شورای عالی امنیت ملی. من نسبتهایی را به ایشان دیدم که ناروا بود و ظلم به ایشان دیدم. در یک جلسه در خصوص سه نسبتی که به ایشان داده میشد و این اصلاً سزاوار نیست گفتگو کردم با توجه به بیانات خود ایشان که در جلسهای که فقط من نبودم و بعضی از عزیزان دیگر هم حضور داشتند (حتی یکی از همکاران شما همانجا حضور داشتند)، من این سه دفاع را از ایشان کردم.
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشهایی درباره حواشی پیرامون مذاکرات و مواضع برخی مسئولان، به دفاع از سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، پرداخت و گفت: از آقای جلیلی سوال کردم که آیا حضرت آقا با اصل مذاکره به شرط رعایت همه شرایطش مخالفتی دارند؟ فرمودند خیر، ایشان با مذاکره عزتمندانه مخالفتی ندارند. بله، هم در مفاد تفاهمنامه و هم در چگونگی این کار، حضرت آقا نقدهایی داشتند که ایشان به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی به آنها توجه داشتند.
فرماندهانی که در شورای عالی امنیت ملی هستند همه آماده شهادتاند
وی با تاکید مجدد بر این موضوع افزود: این مطلب را بار دیگر تاکید میکنم؛ اتفاقاً نکته لطیفی است که به نام بنده نیاید و مطرح کنند که آقای جلیلی نظرش این است که حضرت آقا با مذاکره مخالفت کردند و شورای عالی امنیت ملی رفته مذاکره کرده در حالی که آقا با اصلش مخالفت کرده است! نه، همچین چیزی نیست. این هم جسارت به آقای جلیلی و هم سایر اعضای شورا است. مگر میشود این عزیزان از قدرت ولایت خبر نداشته باشند که آقا اصل مذاکرات را قبول نداشته باشند و بعد آنها وارد میدان شوند؟
حاجیصادقی به نکته دوم انتقادات وارد شده به نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: نکته دومی که کسی به ایشان نسبت داد، این بود که گویا ایشان نسبت به برخی افرادی که در شورا به این تفاهمنامه رأی دادند، نگاه ضد ولایتفقیه و خیانت دارند. من میدانستم ایشان چنین نگاهی به این اعضا ندارد. خود ایشان در جلسه مطرح کردند که وقتی آقا تعبیر «مسئولین امور» را به کار میبرند، یعنی از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاشهای زیادی به عمل آوردهاند؛ لذا ایشان هرگز چنین نگاهی نداشتند. الان بعضیها تحت این عنوان به این عزیزان میتازند، به ویژه به فرماندهان. حالا من به بقیه کار ندارم، اما فرماندهانی که در شورا هستند و من میشناسم، در پیشگاه خدا و در پیشگاه آن امت و رهبری قسم یاد میکنم و شهادت میدهم که اینها همه آماده شهادتاند. این فرماندهان و برادران ویژهای که از سپاه میشناسم، آدمهایی نیستند که به خاطر بعضی از مسائل تحت تأثیر قرار بگیرند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه به موضوع افشای اسناد طبقهبندی شده پرداخت و تصریح کرد: نکته سومی که احساس کردم ممکن است به ایشان جفا شده باشد، این بود که آیا افشای اسناد دارای طبقهبندی بالا با اراده ایشان بوده است؟ گفتم خیر، آقا ایشان چنین چیزی را قبول نداشتند و منتقد کسانی بودند که اسناد را بدون اذن و بدون رعایت ملاحظات بیان و افشا میکنند. خود ایشان بیش از همه از این اسناد و مکاتبات باخبر است، اما هرگز حاضر نشده است به خاطر حفظ امنیت و اسرار نظام، هیچیک از آنها را افشا کند. لذا من باز هم عرض میکنم و از خود ایشان و برادر عزیزمان جناب آقای دکتر جلیلی درخواست میکنم که خودشان بیایند و روشنگری کنند. همچنین به کسانی که به عنوان طرفدار یا مخالف ایشان صحبت میکنند عرض میکنم مواظب باشند از مرز تقوا خارج نشوند. عزیزان در قبال تکتک قضاوتها در پیشگاه خدا باید پاسخگو باشند. مواظب باشیم افراد را به اموری که به آنها یقین نداریم متهم نکنیم. مواظب باشیم فرماندهان مجاهد ما را با بیش از ۴۰ سال مجاهدت، خدای نکرده به اموری متهم نکنیم که واقعاً دامنشان از آن بری است و گرفتار مشکل نشویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به افرادی که با ظاهر انقلابی در اجتماعات شبانه خیابانی اقدام به ایجاد رعب و وحشت در دل مردم میکنند، تأکید کرد: خواهش و توصیه اکید من به این دوستان این است که معیار و ملاک عملشان «ولایتمداری» باشد و قدم در مسیری برندارند که به جای خدمت به انقلاب، در زمین دشمن بازی کنند.
ایرانِ فردا ایرانی است که تعیینکننده خیلی از معادلات خواهد بود
حاجیصادقی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم حفظ وحدت و هدایت شعارها به سمت استکبارستیزی تأکید کرد و گفت: شاکر نعمت حضور مقتدرانه نیروهای مسلحمان هستیم. واقعاً به شما عرض کنم امروز اراده، توانمندیهای تجهیزاتی و آمادگی برای مقابله با هر حرکت دشمن در مجموعه نیروهای مسلح، بهویژه سپاه که من از نزدیک در جریان آن هستم، از همیشه بیشتر بوده است. آیا این شکر ندارد؟ رزمندگان ما الان در خلیج فارس، در جزایر و در سواحل با آن هوای گرم و سختیهای آنجا دارد، اما مردانه و با روحیه بالا ایستادهاند؛ من از نزدیک دیدم که با چه روحیه بالایی ایستادهاند. این شکر ندارد؟ نباید شاکر باشیم؟ این رعبی که خدا در دل دشمنان شما انداخت و این شکستی که پیدا کردند... شما میدانید ایرانِ فردا دیگر ایرانِ دیروز نیست؛ ایرانِ ابرقدرت، ایرانِ تأثیرگذار و ایرانی است که تعیینکننده خیلی از معادلات خواهد بود.
وی در مقابل، به افول آمریکا اشاره کرد و افزود: به قول حاج قاسم شهید، امام آمریکا تمام شاخصهای ابرقدرتی را از دست داد. الان بعضی از کشورهای خلیج فارس و همسایههای ما یک جملهای را پنهانی میگویند و آشکارا نمیگویند؛ میگویند ما فهمیدیم به آمریکا اعتماد نکنیم. خاکمان را دادیم، پولمان را دادیم، کلی هزینه دادیم، اما آنجا که لازم بود، تفنگدارهایش را برد، دور ناوهایش را گرفت و دور نگذاشت از ما تلفات بگیرد یا از خودش تلفات نگذارد؛ فقط از ما صلوات گرفت!
نماینده ولی فقیه در سپاه با درود به ملت ایران تصریح کرد: یک چیز دیگر هم بگویم، درود خدا بر ملت ما. آنها (کشورهای دیگر) میگویند درست است به آمریکا اعتماد نداریم، اما جرات مقابله نداریم و میترسیم. میزان را در موضع برخی کشورها دیدید؛ که میگفتند میترسیم، ولی این امت با قدرت ایستاده و میگوید نمیترسم و من هراسی ندارم. آیا سزاوار نیست که دست همه عزیزان سخنرانان، مداحان و دست و پای همه این مردمی که شبها در میدان هستند را ببوسم؟ ما فقط میدان جنگ رزمندگان را میدان نمیدانیم، خیابانها هم میدانند.
وی با تأکید بر حفظ وحدت و جهتدهی صحیح به شعارها خاطرنشان کرد: عرض میکنم انشاءالله به برکت امام حسین (ع) و به برکت حضرت زینب (س)، شروع کنید روی همان وحدت، شعارهای استکبارستیزی و مقابله با استکبار. هرچه امام (ره) فرمود: «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید»، چرا این فریادها را بر سر خودمان بزنیم؟ هرچه فریاد دارید بر سر اسرائیل بزنید. این شعار مقدس «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ذکرالله است و خدا اولین کسی است که به اینها میگوید: «قاتَلَهُمُ اللهُ»؛ اینها ذکرالله ماست.
حاجیصادقی با تبیین پیام عاشورا و دعوت به انسجام حول ولایت تأکید کرد: محرم امسالمان کنار ذکر مقدس «یا حسین»، آموزش با حسین بودن داشت. ما امسال حماسه عاشورا را نسبت به هر سال دیگر بیشتر در صحنه عمل دیدیم؛ امسال عاشورا عینی شده برای ما. عاشورا یعنی امید، یعنی نشاط، یعنی اطمینان به راهی که داریم میرویم، یعنی یقین به پیروزی. عاشورا به این معناست که ما «حسین، حسین»گویانی نه تا آنجا که دنیایمان به خطر نیفتاده باشد، بلکه مانند اصحاب شب عاشورا که گفتند اگر صدها بار جان بدهیم باز هم آمادگی داریم.
وی در پایان گفت: از همه گویندگان و عزیزان درخواست میکنم مردم را به وحدت و انسجام دعوت کنید و شعارها را به سمت ولایتمداری ببرید. این هنر نیست که ما عدهای را از مسیر ولایت خارج معرفی کنیم؛ نه، تا میتوانید سربازان ولایت را بیشتر کنید. اگر کسی هم اشتباهی کرده است، در ولایتمداری تلاش کنیم هدایت شود نه اینکه طردش کنیم، و هرچه فریاد داریم بر سر استکبار بزنیم. انشاءالله که موفق و مؤید باشید.
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