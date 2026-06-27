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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

مسافر اتوبوس با ۲۶ بسته تریاک در معده در قاینات دستگیر شد

مسافر اتوبوس با ۲۶ بسته تریاک در معده در قاینات دستگیر شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۲۶۰ گرم تریاک که توسط یک مسافر غیربومی به صورت بلع و جاسازی در معده حمل می‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ سعدی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده، مأموران به یکی از مسافران اتوبوس مظنون شدند و مشخص شد وی قصد انتقال مواد مخدر را به شیوه بلع و جاسازی در معده دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین قانونی، ۲۶ بسته حاوی تریاک به وزن مجموع ۲۶۰ گرم را که متهم به صورت انباری در معده خود جاسازی کرده بود، کشف کردند.

سرهنگ فولادی با اشاره به دستگیری متهم خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و فرد دستگیرشده برای ادامه روند رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6872241

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