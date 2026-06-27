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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

حمله روسیه به تأسیسات انرژی و حمل‌ونقل ارتش اوکراین

حمله روسیه به تأسیسات انرژی و حمل‌ونقل ارتش اوکراین

روسیه از حمله به تأسیسات سوخت، انرژی و حمل‌ و نقل نیروهای مسلح اوکراین در ۱۴۸ منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پراودا، نیروهای روسیه حملات گسترده‌ای را به تأسیسات بزرگ ترین شرکت ملی نفت و گاز اوکراین، در استان‌های پولتاوا و خارکیف انجام داده‌اند.

طی ۲ روز گذشته، نیروهای روسی حداقل از ۴ موشک بالستیک، از جمله یکی با کلاهک خوشه‌ ای و همچنین پهپادهایی در این حملات استفاده کردند.

خسارتزیادی وارد شده است و پیامدهای این حمله در حال ارزیابی است.

پس از این حملات، آتش سوزی گسترده‌ای در این تأسیسات رخ داد.

از سوی دیگر، «رگ‌نام» خبر داد که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی، پهپادهای تهاجمی و یگان‌ های موشکی و توپخانه نیروهای مسلح روسیه، تأسیسات زیرساختی سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را در ۱۴۸ منطقه هدف قرار دادند.

حملات، تأسیساتی را که در حفظ توانایی‌ های رزمی کی یف نقش داشتند، هدف قرار داده است.

کد مطلب 6872408

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