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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را بمباران کرد؛ ۳ شهید و زخمی

رژیم صهیونیستی جنوب لبنان را بمباران کرد؛ ۳ شهید و زخمی

منابع خبری از تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و بمباران «النبطیه الفوقیا» از سوی جنگنده‌های اسرائیلی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در حالی که دولت غربگرای لبنان سرمست از توافق با رژیم صهیونیستی است، این رژیم لحظاتی قبل جنوب لبنان را بمباران کرد و شماری از غیرنظامیان را به خاک و خون کشید.

جنگنده های اسرائلی شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

پهپادهای این رژیم نیز این شهرک را چند بار هدف قرار دادند.

همزمان خبرنگار روسیاالیوم اعلام کرد که در بمباران النبطیه الفوقیا یک نفر به شهادت رسیده و دو نفر دیگر زخمی شده اند.

این در حالی که رژیم صهیونیستی سه بمب صوتی به سمت شهرک برعشیت در بنت جبیل شلیک و به تخریب شهرک بیوت السیاد در صور لبنان نیز ادامه داد.

کد مطلب 6872431

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