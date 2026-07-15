به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید حسینی، سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای طیور و کرم ابریشم، با اشاره به ماندگاری موج گرما در سطح کشور و تأثیر مستقیم آن بر سلامت گلههای پرورشی، بر لزوم اجرای فوری و دقیق پروتکلهای مدیریت تنش حرارتی در واحدهای صنعتی طیور تأکید کرد.
وی با تبیین مخاطرات ناشی از افزایش دما برای صنعت طیور اظهار داشت: تنش گرمایی به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش راندمان تولید و افزایش حساسیت گله به عوامل بیماریزا شناخته میشود. لذا بهرهبرداران، مسئولان فنی و واحدهای بهداشتی مستقر در فارمها، موظف به بازبینی و بهینهسازی سیستمهای کنترلی محیطی هستند تا از هرگونه وقفه در تولید و بروز تلفات جلوگیری شود.
سرپرست دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماریهای طیور و کرم ابریشم با تأکید بر اولویتبندی اقدامات پیشگیرانه، «مدیریت محیطی و تهویه»، «تأمین آب مصرفی سالم و بهداشتی»، «اصلاح مدیریت تغذیه»، «کاهش تراکم گله»، و «حفظ امنیت زیستی» را از رئوس برنامههای الزامی در شرایط فعلی اعلام کرد.
به گفته وی، مدیریت محیطی و تهویه با بررسی دقیق و اطمینان از عملکرد حداکثری سیستمهای تهویه، هواکشها و پدهای خنککننده (کولینگ) به منظور حفظ دمای مطلوب در داخل سالنها؛ تأمین آب مصرفی سالم و بهداشتی با اطمینان از دسترسی مستمر به آب خنک، سالم و باکیفیت و افزودن الکترولیتها با تجویز دامپزشک، برای جبران کمآبی بدن پرنده با توجه به افزایش مصرف آب در طیور طی هوای گرم؛ اصلاح مدیریت تغذیه با کاهش تراکم خوراکدهی در ساعات گرم روز و انتقال زمان تغذیه به ساعات خنکتر (اوایل صبح یا اواخر شب)، جهت کاهش اثرات گرمای متابولیک ناشی از هضم غذا؛ کاهش تراکم گله با پرهیز از افزایش غیرمتعارف تراکم در سالنها که میتواند تشدیدکننده تنش حرارتی و افت اکسیژن محیطی باشد؛ و حفظ امنیت زیستی با رعایت دقیق ضوابط قرنطینهای و امنیت زیستی برای پیشگیری از نفوذ بیماریهای ویروسی و باکتریایی و جلوگیری از تضعیف ایمنی بدن پرنده بر اثر تنش حرارتی ایمنی اهمیت دوچندان مییابد.
حسینی در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی بهنگام افزود: تمامی فعالان این حوزه موظفاند در صورت مشاهده هرگونه تغییر در رفتار گله، کاهش مصرف آب و دان یا افزایش نرخ تلفات، مراتب را بلافاصله به ادارات دامپزشکی شهرستان و همچنین صندوق بیمه بانک کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات مقتضی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. صیانت از سرمایه ملی در این صنعت، مستلزم هوشیاری و مدیریت هوشمندانه بهرهبرداران در کنار نظارت مستمر تیمهای دامپزشکی است.
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