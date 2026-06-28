https://mehrnews.com/x3crtt ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ کد مطلب 6872762 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ بارش شدید باران همراه با طوفان در نیکشهر نیکشهر - بارش باران شدید همراه با طوفان شهرستان نیکشهر را درنوردید. دریافت 8 MB کد مطلب 6872762 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه کشور اقدام موثر دادگستری سیستان و بلوچستان در مستندسازی تجارب قضایی ۲۰هزار نفر زیر چتر آموزش قضات؛ کاهش ۱۶درصدی جرائم در سیستان و بلوچستان اعزام ۱۵۰ هزار داوطلب از سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها شهرستان نیکشهر طوفان بارش باران
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