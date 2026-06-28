  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

بارش شدید باران همراه با طوفان در نیکشهر

بارش شدید باران همراه با طوفان در نیکشهر

نیکشهر - بارش باران شدید همراه با طوفان شهرستان نیکشهر را درنوردید.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6872762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها