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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

بهره‌برداری از سی‌تی‌اسکن در اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) زاهدان

بهره‌برداری از سی‌تی‌اسکن در اورژانس بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) زاهدان

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: یک دستگاه سی تی اسکن پیشرفته در اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) زاهدان جهت رفاه حال بیماران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن محمدی از راه اندازی یک دستگاه سی تی اسکن در اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) خبر داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید در مجموعه اورژانس این مرکز درمانی، بیماران بدون نیاز به جابه‌جایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات تصویربرداری دریافت خواهند کرد که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند تشخیص و درمان، به‌ویژه در بیماران ترومایی و بدحال دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: برای خرید این دستگاه حدود ۷۰ میلیارد تومان و برای تجهیز و بهسازی فضای استقرار آن بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی در پایان گفت: این مرکز به طور متوسط روزانه به بیش از ۴۵۰ بیمار اورژانسی خدمات ارائه می‌کند و بخشی از این بیماران نیازمند انجام خدمات پاراکلینیکی، به‌ویژه سی‌تی‌اسکن هستند.

کد مطلب 6872847

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