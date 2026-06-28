به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن محمدی از راه اندازی یک دستگاه سی تی اسکن در اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص) خبر داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن جدید در مجموعه اورژانس این مرکز درمانی، بیماران بدون نیاز به جابه‌جایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات تصویربرداری دریافت خواهند کرد که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند تشخیص و درمان، به‌ویژه در بیماران ترومایی و بدحال دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: برای خرید این دستگاه حدود ۷۰ میلیارد تومان و برای تجهیز و بهسازی فضای استقرار آن بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی در پایان گفت: این مرکز به طور متوسط روزانه به بیش از ۴۵۰ بیمار اورژانسی خدمات ارائه می‌کند و بخشی از این بیماران نیازمند انجام خدمات پاراکلینیکی، به‌ویژه سی‌تی‌اسکن هستند.