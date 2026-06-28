https://mehrnews.com/x3crFR ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ کد مطلب 6873222 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ فوران گل فشان بندر تنگ در شهرستان کنارک کنارک - فوران گل فشان بندر تنگ جلوهای کم نظیر از شگفتی های طبیعی سیستان و بلوچستان است. دریافت 15 MB کد مطلب 6873222 کپی شد مطالب مرتبط پیش بینی حضور ۱۰ هزار سیستان و بلوچستانی در مراسم تشییع قائد شهید کشف کالای قاچاق ۶۴ میلیاردی در زاهدان تشدید بادهای ۱۲۰ روزه و کاهش تدریجی دما درنیمه شمالی سیستان و بلوچستان زهک بهدلیل طوفان و ریزگردها تعطیل شد کهورک برای سومین روز متوالی گرمترین نقطه کشور برچسبها شهرستان کنارک گلفشان زاهدان
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