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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

فوران گل فشان بندر تنگ در شهرستان کنارک

فوران گل فشان بندر تنگ در شهرستان کنارک

کنارک - فوران گل فشان بندر تنگ جلوه‌ای کم نظیر از شگفتی های طبیعی سیستان و بلوچستان است.

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کد مطلب 6873222

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