راه شهدا و فرهنگ عاشورا ضامن عزت و اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: پیام قیام امام حسین(ع) امروز مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و از ایران اسلامی تا کشورهای غربی، پرچم آزادگی و شعار «هیهات مناالذله» به نماد وحدت ملت‌ها و آزادی‌خواهان جهان تبدیل شده است.

وی افزود:حضور گسترده ملت ایران در مراسم‌های ظهر و شام عاشورا و مشارکت در برپایی موکب‌ها، پذیرایی‌ها و آیین‌های عزاداری، جلوه‌ای از وفاداری به مکتب اهل‌بیت(ع) و استمرار راه عزت و شرف حسینی است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ملت ایران قدردان مجاهدت‌های فرماندهان و شهدای بزرگی همچون شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، شهید خرازی و دیگر مجاهدان عرصه جهاد و مقاومت است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی بزرگداشت مقام رهبر شهید و آیین‌های محرم بیان کرد: در دهه دوم محرم و در مراسم‌های ویژه تهران، از جمله آیین تشییع و برنامه‌های مصلی، استان مرکزی نقش ویژه‌ای خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این مراسم همکاری خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: مردم ایران در چهار ماه اخیر در عرصه‌های مختلف جهاد، پدافند و مقاومت، از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده‌اند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و برخی تحرکات منطقه‌ای در خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت، منافع ملی و امنیت راهبردی خود هرگز کوتاه نخواهد آمد و هرگونه تعرض یا توطئه علیه حقوق ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: توان موشکی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، جزو خطوط قرمز نظام است و هرگز در هیچ مذاکره یا تفاهمی مطرح نبوده و نخواهد بود.

وی بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد و هرگز در برابر دشمنان و بدعهدی‌های آنان تسلیم نخواهد شد.