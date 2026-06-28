شهرام ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی بارش‌های رگباری و وقوع سیلاب در برخی مناطق شهرستان مشگین‌شهر، پس از دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۱۲، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، نیروهای عملیاتی به ۳۵ باب منزل مسکونی آسیب‌دیده اعزام شده و خدمات امدادی لازم را به ساکنان ارائه کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به حجم عملیات امدادرسانی، بیان کرد: از ساعات اولیه وقوع حادثه، پنج تیم تخصصی سیلاب از مشگین‌شهر، دو تیم واکنش سریع از استان اردبیل و یک تیم عملیاتی از شهرستان گرمی با بهره‌گیری از هشت دستگاه خودروی امدادی در مناطق درگیر سیلاب مستقر شدند.

ابراهیمی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر با استفاده از چند دستگاه موتورپمپ و لجن‌کش موفق شدند آب‌گرفتگی ۲۰ باب منزل مسکونی را تخلیه کرده و از گسترش خسارات جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی گفت: عملیات امدادرسانی تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت و نیروهای هلال‌احمر در کنار مردم حادثه‌دیده حضور دارند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر در پایان از شهروندان خواست در زمان وقوع حوادث، ضمن حفظ آرامش، از ترددهای غیرضروری در مناطق حادثه‌خیز خودداری کرده و در صورت نیاز به خدمات امدادی، به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.