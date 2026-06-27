به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» درباره مباحث حقوقی مرتبط با تنگه هرمز اظهار کرد: من حقوقدان نیستم، اما کسانی که حقوق بینالملل را میدانند و تدریس میکنند، معتقدند کشوری که در چنین موقعیت جغرافیایی قرار دارد، طبیعی است که از حقوق مشخصی برخوردار باشد.
وی افزود: بخش عمده این آبراه در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و تنها بخش محدودی از آن آبراه بینالمللی محسوب میشود. بنابراین، اینکه عدهای به دنبال محروم کردن ایران از این حق طبیعی هستند، موضوع قابل تأملی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت مدیریت نگرانیها تصریح کرد: دغدغهمند بودن در برابر بیخیالی ارزشمند است، اما اگر انباشت دغدغهها به نگرانیهای یأسآور منجر شود، دیگر مطلوب نیست. نباید همه مسائل را صرفاً از زاویه منفی دید، هرچند هوشیاری و مراقبت ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان کشور هنگام طرح مباحث حقوقی تأکید دارند که محدودیتهای مورد بحث صرفاً مربوط به همین دوره ۶۰ روزه است و پس از آن نیز سازوکارهایی برای تنظیم شرایط پیشبینی خواهد شد. ایران و عمان نیز بهطور مستمر درباره این تنظیمات با یکدیگر در حال گفتوگو هستند.
صفارهرندی گفت: اگرچه عمان مانند ایران شجاعت و رشادت ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ را ندارد، اما طبیعی است که از شرایطی که بدون پرداخت هزینه برایش فراهم شده، استقبال کند؛ در حالی که این مردم ایران بودند که برای ایجاد این موقعیت هزینه دادند.
صفارهرندی تأکید کرد: در سمت خودمان باید برای دوران پس از پایان این ۶۰ روز، طراحیهای جدید و ابتکارات متناسب داشته باشیم و از طریق دیپلماسی فعال، هم در تعامل با کشورهای همسایه و هم با قدرتهای اثرگذار بینالمللی، ارتباطات را تقویت کرده و حق طبیعی جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تثبیت و تبیین کنیم.
در ادامه این گفتگو، صفارهرندی با بیان اینکه شخصاً نسبت به از دست رفتن این ظرفیت نگران نیست، اظهار کرد: دغدغه این موضوع را دارم، اما نگرانی به آن معنا که تصور کنیم قرار است در این مدت اتفاقی رخ دهد و ایران از این فرصت و امکان طبیعی که خداوند در اختیارش قرار داده دست بردارد، ندارم. چرا باید از چنین حقی صرفنظر کنیم؟
وی با اشاره به احتمال تکرار تنشهای گذشته افزود: ممکن است بار دیگر وارد یک مخاصمه مستقیم شویم؛ همانگونه که در هفتههای اخیر نیز شاهد آن بودهایم. برای مثال، هرگاه کشتیای خارج از مسیرهای تعیینشده از سوی ایران تردد کرده، ابتدا به آن اخطار داده شده و در صورت بیتوجهی، با اقدام متناسب مواجه شده است. در مقابل نیز آمریکاییها که به گفته خودشان مأموریت اسکورت این شناورها را بر عهده دارند، واکنش نشان دادهاند و حتی در مواردی برخی مناطق جنوبی ایران را هدف قرار دادهاند که این اقدامات نیز بدون پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمانده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد که پاسخ اخیر ایران آخرین اقدام متقابل باشد و این روند تکرار نشود، اما تأکید کرد: در طول هفتههای گذشته چندین بار چنین اتفاقاتی رخ داده و آخرین مورد آن نیز مربوط به روز گذشته است؛ بنابراین نمیتوان نسبت به این مسائل بیتفاوت بود و حتماً باید دغدغهمند بود.
صفارهرندی درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر دریافت عوارض از شناورها پس از پایان مهلت ۶۰ روزه نیز گفت: ما تاکنون نگفتهایم که قصد دریافت عوارض داریم، بلکه بحث ارائه خدمات برای عبور ایمن مطرح است و طبیعی است هر خدمتی هزینههایی به همراه دارد و این موضوع در عرف بینالمللی نیز امری معمول است.
وی ادامه داد: در مقابل، آمریکاییها گفتهاند اگر ایران چنین اقدامی انجام دهد، آنها نیز در سوی دیگر اقدام مشابهی خواهند کرد؛ در حالی که چنین ادعایی هیچ مبنای مشروعی ندارد، چراکه نه سهمی در این منطقه دارند، نه مرزی با آن دارند و نه حضورشان تاکنون موجب امنیت شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: حضور آمریکا در منطقه همواره با ناامنی همراه بوده و امروز حتی بسیاری از کشورهای منطقه که در گذشته پایگاههای نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار داده بودند، به این جمعبندی رسیدهاند که حضور این کشور به جای تأمین امنیت، عامل ناامنی شده است؛ هرچند برخی از آنها هنوز جرأت ندارند این موضوع را با صراحت اعلام کنند.
صفارهرندی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: دغدغهمند بودن ضروری است، اما این دغدغه نباید متوجه مسئولان داخلی شود. متأسفانه برخی انگشت اتهام را به سمت داخل نشانه میروند که این رویکرد اشتباه است. باید از یکپارچگی و زبان واحد مسئولان کشور در مسیر استیفای حقوق ملی و منافع ملت ایران صیانت کرد و به آن لطمه نزد.
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