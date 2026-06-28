ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل کوبا مشخص شد/ ۲ بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز به مصاف کوبا میرود. ملیپوشان والیبال ایران در هفته دوم رقابتها تاکنون هیچ بردی نداشته و مقابل تیمهای فرانسه، امریکا و ژاپن نتیجه را واگذار کرده است.
ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار چهارم هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ مقابل کوبا به شرح زیر است:
پاسورها: عرشیا بهنژاد، علی رمضانی
پشتخطزن ها: علی حاجیپور، محسن دلاوری
قدرتیزن ها: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، سید متین حسینی، علی حقپرست، مبین نصری
سرعتیزن ها: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، محمد ولیزاده
لیبروها: محمدرضا حضرتپور، حسین حاجیکلاته
شایان محرابی و پویا آریاخواه برای بازی مقابل کوبا خط خوردند.
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