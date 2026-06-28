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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل کوبا مشخص شد/ ۲ بازیکن خط خوردند

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل کوبا مشخص شد/ ۲ بازیکن خط خوردند

ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار چهارم هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ مقابل کوبا مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز به مصاف کوبا می‌رود. ملی‌پوشان والیبال ایران در هفته دوم رقابت‌ها تاکنون هیچ بردی نداشته و مقابل تیم‌های فرانسه، امریکا و ژاپن نتیجه را واگذار کرده است.

ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار چهارم هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ مقابل کوبا به شرح زیر است:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی
پشت‌خط‌زن ها: علی حاجی‌پور، محسن دلاوری
قدرتی‌زن ها: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، سید متین حسینی، علی حق‌پرست، مبین نصری
سرعتی‌زن ها: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده
لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته
شایان محرابی و پویا آریاخواه برای بازی مقابل کوبا خط خوردند.

کد مطلب 6872692
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با مربی ایرانی هم این نتایج به دست می آمد نیاز نبود پول مفت بدهید مربی خارجی بیاورید.

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