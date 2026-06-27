والیبال نشسته آماده قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک است/ ۵ رقیب داریم

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان گفت: تا هفته پیش در اردو بودیم، از ۹ تیر هم دور جدید تمرینات را آغاز می کنیم و به صورت پیوسته تا زمان اعزام ادامه خواهیم داد.

وی که بعد از معرفی آلمان و برزیل به عنوان حریفان تدارکاتی تیم ملی والیبال نشسته پیش از ورود به مسابقات قهرمانی جهان بر پیگیری برای انجام سومین دیدار تدارکاتی هم تاکید کرده بود، در این زمینه گفت: با مربیان آلمان و برزیل صحبت داشته ایم تا بتوانیم با بازیکنان شان در محل برگزاری مسابقات دیدار داشته باشیم. در مورد دیدار سوم هم موضوع تعیین کننده زمان اعزام است.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در این زمینه با یادآوری اینکه رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز می شود، ادامه داد: اگر ۱۵ تیر تیم اعزام شود برای ۲ دیدار تدارکاتی فرصت داریم و اگر این اعزام برای ۱۴ تیر انجام شود، برای ۳ دیدار تدارکاتی فرصت داریم. وقتی زمان اعزام تیم به هانگژو نهایی شد رایزنی ها برای سومین دیدار تدارکاتی را ادامه می دهیم.

رضایی در مورد وضعیت آمادگی تیم ملی والیبال نشسته نیز خاطرنشان کرد: نزدیک به مسابقات هستیم و دیگر زمان صحبت کردن در مورد کمبودها و گله مندی بابت آنها نیست چون اصلا دنبال بهانه گیری نیستیم. تمرکز ما روی مسابقات و کسب نتیجه لازم از آن بوده و است. الان فقط زمان صحبت از آمادگی بدنی و انگیزشی است که از نظر منِ مربی خیلی هم خوب است. در آخرین اردویی که داشتیم، همه بازیکنان فقط روی تمرین و آمادگی خوب تمرکز داشتند. وضعیت آنها کاملا رضایت بخش بود.

وی تاکید کرد: درست است که در این دوره رقابت های قهرمانی جهان دو تیم فینالیست صاحب سهمیه پارالمپیک می شوند اما برای ما مهم است که این سهمیه را با دفاع از عنوان قهرمانی مان به دست بیاوریم. برای این هدف هم اردو داشته ایم و تا حد زیادی هم از حیث آمادگی، به نتیجه رسیده ایم. امروز بازیکنان مان آماده هستند تا در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شوند و به هدف شان برای قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک دست یابند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته همچنین در مورد برنامه اعلام شده برای دیدارهای این تیم در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی جهان و اینکه باید به ترتیب با لهستان، بوسنی، ژاپن دیدار داشته باشد و در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اهمیت دیدار با بوسنی، رویارویی با این تیم در دومین روز را چطور می بینید؟»، گفت: برای تیمی که به دنبال قهرمانی است نباید فرقی داشته باشد که در چه مرحله ای و با چه تیمی بازی دارد. باید در همه دیدار نتیجه لازم را بگیرد. درعین حال منکر این نمی شویم که اگر در مرحله مقدماتی با بوسنی روبرو نمی شدیم بهتر بود اما این را هم در نظر داریم که این شرایط برای بوسنی هم وجود دارد.

وی یادآور شد: بوسنی و ایران رقیب نزدیک هم هستند. این دو تیم فینال دوره قبل مسابقات قهرمانی جهان را برگزار کردند که با برتری ایران همراه بود. رقابت با این تیم اهمیت وحساسیت خود را دارد و فرقی هم ندارد که در چه مرحله ای و در چه روزی باشد. باید تلاش کنیم و فقط تمرکزمان روی برد است.

رضایی همچنین گفت: البته والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان فقط بوسنی را به عنوان رقیب پیش رو ندارد. به واقع مصر، بوسنی، آلمان، برزیل و حتی قزاقستان رقیبان ما به حساب می آیند. همه این تیم ها خیلی خوب برای مسابقات قهرمانی جهان کار کرده اند. اردوها و دیدارهای تدارکاتی زیادی هم داشته اند. ایران تا به امروز دیدار تدارکاتی نداشته اما خیلی خوب تمرین کرده است.