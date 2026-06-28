به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری شامگاه یکشنبه در سخنرانی مراسم گرامیداشت شهدای هفتم‌تیر اردستان، اظهار کرد: مهمترین و کاربردی‌ترین مولفه اقتدار نظام اسلامی در همه برهه‌ها خصوصا در حال حاضر، تجلی وحدت بین مردم و بین مردم با مسئولین بوده که یکی از اون خاستگاه‌های اصلی تجلی این وحدت و اتحاد مقدس این شب‌ها در تجمعات خیابانی است.

وی افزود: یکی از دستاوردها و برکات بسیار مهم یادواره‌های شهدا که رهبر شهیدمان خیلی تاکید داشتند فضای جامعه باید همواره از یاد و خاطره شهدا زنده بماند برای این بود که این برکات مهم را برای ما داشت و این‌روزها عینا این تجلی وحدت و اتحاد را مشاهده می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در سالروز بزرگداشت شهدای هفتم‌تیر این مراسم برگزار شد که اصفهان مثل همیشه در همه عرصه‌های ایثار و شهادت در این حادثه هم پرچمدار شد و شهدای قابل توجهی را از حیث تعداد در بین مجموعه هفتاد و دو شهید به نسبت همه کشور تقدیم کرد.

جعفری خاطرنشان کرد: شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی و دستگاه عدلیه در جمهوری اسلامی لقب گرفت؛ امام به دنبال استقرار حاکمیت الله بود که در مقدمه قانون اساسی ما هم آمده و اصرار بر این نکته داشت استقرار حاکمیت الله یعنی همه اجزا و ارکان حاکمیت دینی باید منطبق با اصول باشد.

وی بیان کرد: عاشورا سراسر حماسه بوده و اولین قدم آن حق طلبی است و تجلی حق طلبی به معنای واقعی در کربلا رقم خورده است همچنین مهمترین ویژگی مردان خدا به استقبال خطر رفتن و در میدان تهدید جدی، ایستادن است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: به‌فرموده رهبر شهید بزرگترین آفت انقلابی‌گری ارتجاع بوده که شامل سه مرحله تردید، توقف و برگشت است، در ساحت این رهبر شهید در بیش از پنجاه سال مبارزه مستمر و شبانه‌روزی در سنگرهای مختلف کسی ذره‌ای این تردید و توقف و تزلزل را مشاهده نکرد.

جعفری اضافه کرد: اراده ملت عزیز و فداکار، پشت دشمن را به خاک مالیده و تا نقطه شکست و نابودی کامل، این ملت در میدان ایستادگی و مقاومت خواهد داشتند، رهبر انقلاب قطب‌نمای حرکت ماست و برای همه اقشار مختلف جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی و آحاد مردم، مسیر حرکت را معین کرده است.

وی تصریح کرد: اختلاف موجه نباید تبدیل به نزاع و تفرقه شود و ولایت‌مداری دقیقا به‌همین معناست که در مکتب ولایت نباید بهانه به دست دشمن دهیم گرچه مطالبات موجه و مسائل درست باید مطرح شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر مبعوث شدن مردم، بیان کرد: قطعا نصرت و مدد الهی با ماست و بدون تردید با قوت بیشتر به برکت این پایداری و استقامتی که مردم در میادین دارند پیروز هستیم که برکت این اطاعت پذیری از مقام ولایت است.

جعفری ادامه داد: لحظه به لحظه حساسیت در این مقطع باید با تدبیر، با حفظ همه اصول، با دفاع از ارزش ها و قاطع در برابر دشمن باشد که شکست مفتضحانه دشمن حیثیت آن‌ها را برده است.

وی یادآور شد: دست و بازوی رزمندگان اسلام در هوافضا، ارتش و نیروهای مقتدر مسلح این کشور را به قله عزت، افتخار و عظمت در دنیا رساندند و نگهداری این پیروزی، افتخار و عظمت سخت تر از این خلق این حماس است بنابراین باید مراقب بود.