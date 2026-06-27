ضربه ۸۵میلیارد ریالی پلیس دشتیاری به قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی در راستای برخورد با پدیده شوم قاچاق و اخلال در امنیت اقتصادی، در دو عملیات جداگانه موفق به کشف ۶۴ هزار و ۴۰۰ لیتر قاچاق ازنوع گازوئیل و ۲۲هزارلیترسوخت قاچاق ازنوع گازمایع شدند و در این راستا ۳ دستگاه کشنده و یک دستگاه تویوتا توقیف شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده، ۸۵میلیارد ریال برآورد شده که در جریان این عملیات ۵متهم دستگیرو جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان تصریح کرد: هرگونه قاچاق که باعث آسیب به اقتصاد کشور شود، قاطعانه برخورد خواهد شد همچنین از شهروندان خواست با تأکید بر اشراف کامل پلیس بر محورهای مواصلاتی، اعلام کرد که با هرگونه قاچاق که باعث آسیب به اقتصاد کشور شود قاطعانه برخورد خواهد شد همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.