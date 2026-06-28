چین رکورد فیبرنوری را شکست/ آینده اینترنت با انتقال ۵۱ تربیت برثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت‌های مخابراتی و تولیدکنندگان فیبر نوری چین به دستاوردی مهم در توسعه نسل آینده ارتباطات دست یافته‌اند. آنها با موفقیت نخستین آزمایش میدانی یک سامانه انتقال مبتنی بر فیبر نوری هسته‌توخالی را انجام دادند که توانایی انتقال ۱.۲ ترابیت بر ثانیه به ازای هر طول موج را دارد.

این موفقیت حاصل همکاری شرکت‌های چاینا تله‌کام، یانگتسه اپتیکال فایبر اند کابل (YOFC) و دکولی در قالب یک پروژه ملی پژوهشی با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته فیبر نوری است. آزمایش مذکور روی طولانی‌ترین لینک فیبر نوری هسته‌توخالی جهان انجام شد. پژوهشگران با استفاده از این سامانه توانستند ظرفیت انتقال کلی ۵۱.۳ ترابیت بر ثانیه را در مسافت ۲۰۶ کیلومتری، بدون نیاز به تکرارکننده سیگنال، محقق کنند و بدین ترتیب رکورد جدیدی در انتقال داده با ظرفیت بالا در فواصل طولانی به ثبت برسانند.

برخلاف فیبرهای نوری متداول که نور را از طریق یک هسته جامد هدایت می‌کنند، فیبرهای هسته‌توخالی نور را درون هوا منتقل می‌کنند. این طراحی موجب کاهش تأخیر سیگنال، افزایش ظرفیت انتقال و رفع برخی محدودیت‌های ذاتی فیبرهای رایج می‌شود. به همین دلیل، این فناوری یکی از گزینه‌های امیدوارکننده برای نسل آینده شبکه‌های نوری، به‌ویژه در زیرساخت‌های ارتباطی و دیتاسنترهای عظیم، به شمار می‌رود.

پژوهشگران همچنین موفق شدند یکی از چالش‌های اصلی این فناوری، یعنی انتقال سیگنال‌های پرقدرت در یک شبکه واقعی مبتنی بر فیبر هسته‌توخالی را برطرف کنند؛ دستاوردی که پیش‌تر تنها در شرایط آزمایشگاهی امکان‌پذیر بود. تأیید عملکرد پایدار و پرسرعت این سامانه در محیط عملیاتی، جایگاه فیبرهای هسته‌توخالی را به‌عنوان یکی از فناوری‌های آینده‌دار حوزه ارتباطات تقویت کرده است.

در این آزمایش، از مکانیزم کنترل نرخ تطبیقی برای هر طول موج در کنار تخصیص انعطاف‌پذیر توان میان کانال‌ها استفاده شد. این روش به‌جای تکیه بر پارامترهای ثابت، به‌صورت پویا نحوه انتقال داده در هر طول موج را تنظیم می‌کند و به سامانه اجازه می‌دهد در شرایط مختلف، عملکرد بهینه‌تری داشته باشد.

این معماری همچنین امکان انتقال ترکیبی داده با نرخ‌های متفاوت، فاصله‌های کانالی متنوع و سطوح توان مستقل برای هر طول موج را فراهم کرد. در نتیجه، سامانه توانست عملکرد را در سراسر طیف کانال‌ها به شکل متوازن‌تری مدیریت کند و بهره‌وری کلی شبکه را افزایش دهد.