معرفی کاراته کاهای اعزامی به ناگویا/ نعمتی و اباذری در دیدار انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته ایران در بخش بانوان با ترکیبی از کاتای تیمی و کومیته انفرادی در بازیهای آسیایی به روی تاتامی خواهد رفت. آتوسا گلشاد نژاد و فاطمه زهرا سعیدی در بخش کومیته و ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی در این دوره از بازیها حضور خواهند داشت.

نکته مهم در خصوص اینکه با انتخاب کاتای تیمی، فاطمه صادقی این شانس را دارد که در کاتای انفرادی هم به مصاف رقبای خود برود. این بدان معناست که در بخش بانوان تیم کشورمان چهار شانس برای کسب مدال دارد.

اما در بخش مردان حضور مرتضی نعمتی و علی اصغر آسیابری در این دوره از بازیها تا حدود زیادی قطعی است و انتخاب نفر سوم به نتیجه دیدار انتخابی بین محمود نعمتی و صالح اباذری موکول شد. دیداری که عصر امروز برگزار خواهد شد.

البته این احتمال هم وجود دارد که در بخش مردان نیز همانند بانوان کاتای تیمی به ترکیب تیم اعزامی جایگزین یکی از اعضای تیم کومیته شود. با این شرایط ترکیب نهایی در جلسه ای که بعد از دیدار انتخابی وزن ۸۴+ کیلوگرم بررسی و نهایی خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که کاراته ایران هشت سهمیه برای حضور در بازیهای آسیایی دارد که در نهایت مشخص شد، این سهمیه ها مطابق سال های گذشته هم شش سهمیه است و تغییری نکرده است.