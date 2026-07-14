  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

کارت نشاط الگویی ماندگار برای حفظ کرامت دانش‌آموزان است

کارت نشاط الگویی ماندگار برای حفظ کرامت دانش‌آموزان است

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: «کارت نشاط» تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه مدلی نوین برای هدفمند کردن کمک‌های مردمی، افزایش اثربخشی خیرخواهی و ایجاد ارزش افزوده در مسیر عدالت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شاه حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، صبح امروز در جلسه تبیین و ترویج پویش کارت نشاط، این کارت را یکی از مؤثرترین و ارزشمندترین الگوهای حمایت هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین مزیت این طرح، حفظ عزت و کرامت خانواده‌ها و رساندن مستقیم کمک‌های خیرین به دست دانش‌آموزان نیازمند است.

شاه‌حسینی در ادامه اظهار کرد: این طرح، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی خیرین و نظام تعلیم و تربیت برای اجرای عدالت آموزشی است و می‌تواند مسیر تازه‌ای در نحوه ارائه خدمات و حمایت‌های مردمی از دانش‌آموزان نیازمند ایجاد کند.

وی با بیان این‌که کرامت خانواده‌ها باید در همه اقدامات خیرخواهانه حفظ شود، افزود: «کارت نشاط» این امکان را فراهم کرده است که دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بدون احساس تفاوت یا آسیب به شأن و منزلت اجتماعی خود، از حمایت‌های خیرین بهره‌مند شوند و متناسب با نیاز واقعی، اعتبار اختصاص‌یافته را هزینه کنند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اعلام حمایت از این طرح ملی، گفت: در نخستین گام، هزینه شارژ هزار «کارت نشاط» را تقبل می‌کنم تا هزار دانش‌آموز تحت پوشش این طرح قرار گیرند و امیدوارم این حرکت، زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر خیرین در سراسر کشور باشد.

شاه‌حسینی با دعوت از نیکوکاران برای پیوستن به این طرح ملی، تصریح کرد: امروز وظیفه همه ماست که این مسیر ارزشمند را زنده و پویا نگه داریم. هر میزان مشارکت خیرین، می‌تواند امید، آرامش و فرصت برابر آموزشی را برای دانش‌آموزان بیشتری فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: «کارت نشاط» تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه مدلی نوین برای هدفمند کردن کمک‌های مردمی، افزایش اثربخشی خیرخواهی و ایجاد ارزش افزوده در مسیر عدالت آموزشی است؛ مدلی که می‌تواند به الگویی ملی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تبدیل شود.

کد مطلب 6887674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها