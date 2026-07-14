به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شاه حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، صبح امروز در جلسه تبیین و ترویج پویش کارت نشاط، این کارت را یکی از مؤثرترین و ارزشمندترین الگوهای حمایت هدفمند از دانش‌آموزان کم‌برخوردار دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین مزیت این طرح، حفظ عزت و کرامت خانواده‌ها و رساندن مستقیم کمک‌های خیرین به دست دانش‌آموزان نیازمند است.

شاه‌حسینی در ادامه اظهار کرد: این طرح، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی خیرین و نظام تعلیم و تربیت برای اجرای عدالت آموزشی است و می‌تواند مسیر تازه‌ای در نحوه ارائه خدمات و حمایت‌های مردمی از دانش‌آموزان نیازمند ایجاد کند.

وی با بیان این‌که کرامت خانواده‌ها باید در همه اقدامات خیرخواهانه حفظ شود، افزود: «کارت نشاط» این امکان را فراهم کرده است که دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بدون احساس تفاوت یا آسیب به شأن و منزلت اجتماعی خود، از حمایت‌های خیرین بهره‌مند شوند و متناسب با نیاز واقعی، اعتبار اختصاص‌یافته را هزینه کنند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اعلام حمایت از این طرح ملی، گفت: در نخستین گام، هزینه شارژ هزار «کارت نشاط» را تقبل می‌کنم تا هزار دانش‌آموز تحت پوشش این طرح قرار گیرند و امیدوارم این حرکت، زمینه‌ساز مشارکت گسترده‌تر خیرین در سراسر کشور باشد.

شاه‌حسینی با دعوت از نیکوکاران برای پیوستن به این طرح ملی، تصریح کرد: امروز وظیفه همه ماست که این مسیر ارزشمند را زنده و پویا نگه داریم. هر میزان مشارکت خیرین، می‌تواند امید، آرامش و فرصت برابر آموزشی را برای دانش‌آموزان بیشتری فراهم کند.

وی در پایان تأکید کرد: «کارت نشاط» تنها یک ابزار حمایتی نیست، بلکه مدلی نوین برای هدفمند کردن کمک‌های مردمی، افزایش اثربخشی خیرخواهی و ایجاد ارزش افزوده در مسیر عدالت آموزشی است؛ مدلی که می‌تواند به الگویی ملی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تبدیل شود.