تغییر الگوی مصرف مواد مخدر بین جوانان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شیخی ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از جذب بیش از ۵۲۳ دانش‌آموز به کانون‌های زندگی در مدارس و ۱۳۹۶ نفر در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۴۳۵۹۲ نفر از بهبودیافتگان از طریق گزارش‌های فنی‌حرفه‌ای حمایت شدند و در سال ۱۴۰۴ نیز این آمار به ۱۲۷۲ نفر رسید.

وی با اشاره به اقدامات اشتغال‌زایی برای بهبودیافتگان اظهار داشت: برای نخستین بار موفق شدیم ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خانگی جذب کنیم و تجهیزات لازم نیز در اختیار متقاضیان قرار گرفت. سازمان بهزیستی و بنیاد برکت نیز در پرداخت وام به افراد تحت پوشش همکاری مؤثری داشتند.

شیخی افزود: در حوزه درمان، ۸۹ مورد مصرف همزمان دارو و مواد مخدر ثبت شده است. همچنین برای اولین بار در استان، مرکز ماده ۱۶ در آبان‌ماه سال گذشته راه‌اندازی شد و تاکنون ۴ پذیرش در این مرکز داشته‌ایم. در مراکز نگهداری مردان ۳۴۱ نفر و در مراکز بانوان ۴۶ نفر حضور دارند. استان هم‌اکنون دارای ۱۷ کمپ و ۱۰۷ مرکز درمان دارویی است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۳۶۳۹ نفر در کمپ‌های استان تحت درمان قرار گرفتند و در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۱۴۰ نفر در این مراکز بستری شده‌اند. همچنین در سال گذشته ۱۳۴۴ نفر دستگیر شدند که در حال حاضر در مراکز مربوطه به سر می‌برند.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت اشتغال بهبودیافتگان گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، همکاری با شهرداری‌ها برای آموزش و ورود این افراد به بازار کار است تا بلافاصله پس از بهبود، مشغول به کار شوند.

وی از برگزاری ۶ جلسه شورای هماهنگی به ریاست استاندار، ۵۵ جلسه کمیته‌های زیرمجموعه و ۸۳ جلسه در شهرستان‌ها با ریاست فرمانداران خبر داد و افزود: شهرستان‌های فارسان و شهرکرد از فعال‌ترین شهرستان‌ها بودند و همه شهرستان‌های استان عملکرد مطلوبی داشتند. دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه شهرکرد و ورزش نیز نقش مؤثری ایفا کردند.

شیخی به اقدامات قضایی اشاره کرد و گفت: با همراهی دادستان محترم، معاون دادگستری و معاون دادستان مرکز استان، وضعیت خودروهای توقیفی و مصادره‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شد و اکنون استان از این نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی در پایان افزود: بر اساس شاخص‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، استان در تغییر الگوی مصرف مواد در سطح جوانان رتبه اول را کسب کرده است. متأسفانه امروز جوانان دیگر با تریاک شروع نمی‌کنند بلکه مستقیماً به مصرف مواد نوظهور روی می‌آورند؛ لذا باید تمرکز اصلی را بر برنامه‌های پیشگیرانه قرار دهیم تا از ورود نوجوانان و جوانان به این چرخه جلوگیری شود.