به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گیلانغرب با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردمی، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، انسجام و روحیه جهادی از همه ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های شهرستان استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام کاروان‌های شهرستان به مراسم تشییع قائد امت، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای شهرستان موظف هستند با هماهنگی ستاد مربوطه، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی، تأمین نیازهای زائران و برپایی موکب شهرستان گیلانغرب در تهران به کار گیرند تا این مأموریت فرهنگی و ارزشی به بهترین شکل انجام شود.

فرماندار گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مرز سومار جهت میزبانی از زائران اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: بازگشایی این مرز از مطالبات مهم مردم شهرستان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار کرمانشاه، سومار به‌عنوان دومین مرز استان برای تردد زائران اربعین به وزارت کشور معرفی شد و پس از بازدید هیئت ستاد مرکزی اربعین، عملیات تکمیل زیرساخت‌ها با شتاب بیشتری دنبال شد.

رضایی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته اقدامات متعددی در مرز سومار انجام شده است، تصریح کرد: تکمیل سیستم روشنایی، تأمین آب پایدار، نصب دوربین‌های پایش، احداث مسیر مستقل تردد، ساماندهی پارکینگ‌ها، ایجاد سایبان، نصب گیت‌های مسافری، استقرار سامانه گذرنامه الکترونیکی، نصب سرویس‌های بهداشتی و تعریض محور منتهی به مرز از جمله پروژه‌هایی است که اجرا شده و سایر طرح‌ها نیز با جدیت در دست انجام است.

وی همچنین از تشکیل ستاد مردمی اربعین و فعالیت کمیته‌های تخصصی خبر داد و افزود: دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظامی، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، تجار، صنعتگران و خیران برای مشارکت در برپایی موکب‌ها و خدمت‌رسانی به زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و انتظار می‌رود همه اعضای ستاد اربعین با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود در اجرای برنامه‌های پیش‌رو مشارکت فعال داشته باشند.

فرماندار گیلانغرب در پایان با تأکید بر اینکه موفقیت در اجرای برنامه‌های اربعین نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها است، خاطرنشان کرد: امسال آزمونی مهم برای شهرستان گیلانغرب در پیش است و با همدلی مدیران و مشارکت همه مجموعه‌ها، می‌توان میزبانی شایسته‌ای از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشت.