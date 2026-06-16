به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که مرحله دوم، ثبت‌نام زوج‌های جوان واجد شرایط متقاضی طرح تامین مسکن استیجاری (طرح آشیان)، از امروز (سه‌‍شنبه، ۲۶ خرداد) در ۱۳ شهر واقع در سه استان گیلان، البرز و خراسان جنوبی آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) ادامه خواهد داشت.

متقاضیان این طرح باید از ۵ شرط اصلی برخوردار باشند، این شروط شامل موارد زیر است:

الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.

ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر در باشند.

ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاق‌سنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.

د) متقاضی یا همسر متقاضی دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا باشند. (برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است).

ه) متقاضی و همسر متقاضی دارای فرم ج سبز باشند.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌ درخواست خود اقدام کنند.