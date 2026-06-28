تیم ملی والیبال ساحلی ایران فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، امروز (یکشنبه هفتم تیرماه) در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تور جهانی فیوچرز هانگژو چین برابر تیمی از کشور میزبان به میدان رفت و با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان کشورمان در ست دوم با نتیجه ۲۲ بر ۲۰ مغلوب حریف شدند، اما در ست‌های اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسیدند تا به دیدار نهایی این رقابت‌ها صعود کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران در آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها، ساعت ۱۳ امروز به وقت تهران به مصاف تیم تایلند می‌رود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند.