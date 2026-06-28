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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

تور فیوچرز هانگژو؛

تیم ملی والیبال ساحلی ایران فینالیست شد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران فینالیست شد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست تیم چین میزبان تور جهانی فیوچرز هانگژو، به دیدار نهایی این مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، امروز (یکشنبه هفتم تیرماه) در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تور جهانی فیوچرز هانگژو چین برابر تیمی از کشور میزبان به میدان رفت و با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان کشورمان در ست دوم با نتیجه ۲۲ بر ۲۰ مغلوب حریف شدند، اما در ست‌های اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۱۵ بر ۷ به پیروزی رسیدند تا به دیدار نهایی این رقابت‌ها صعود کنند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران در آخرین مسابقه خود در این رقابت‌ها، ساعت ۱۳ امروز به وقت تهران به مصاف تیم تایلند می‌رود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند.

کد مطلب 6872836
سیده فرزانه شریفی

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