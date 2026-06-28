پیام تبریک ولدان به مناسبت انتصاب معاون سیاسی استانداری فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در پیامی انتصاب سید احمد احمدی زاده به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس را تبریک گفت.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید احمد احمدی‌ زاده

معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس

با سلام و تحیات وافره؛

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس را که نشان از تجارب ارزنده و سوابق مدیریتی مؤثر شما دارد، صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید این مسئولیت مهم در استان پهناور فارس، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی و نخبگانی در جهت تقویت ثبات، ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

امید است با اتکا به دانش مدیریتی و تعامل سازنده با مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و اجرایی استان، شاهد ارتقای بیش از پیش امنیت و رفاه اجتماعی در این خطه ولایت‌مدار باشیم.

از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، عزت و سلامتی جنابعالی را در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف استان فارس مسئلت دارم.