به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کارگروه انرژی لرستان، اظهار داشت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد خدمات و حامل‌های انرژی باقیمت واقعی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما در کشور ما طی دهه‌های گذشته انرژی با یارانه‌های سنگین عرضه شده که علاوه بر ایجاد مصرف بی‌رویه، باعدالت اجتماعی نیز منافات داشته است.

تجهیز دستگاه‌های اجرایی به مولدهای برق

وی با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی در فصل‌های مختلف سال، افزود: در تابستان با محدودیت تأمین برق و در زمستان با ناترازی گاز مواجه هستیم، بنابراین مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید انرژی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.

معاون عمرانی استانداری لرستان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از برنامه‌های مهم دولت عنوان کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی استان در حال ایجاد و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی هستند و این روند باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.

مجیدی همچنین بر تجهیز دستگاه‌های اجرایی به مولدهای برق تأکید کرد و افزود: لازم است برای خرید و راه‌اندازی ژنراتورها در ادارات مهلت مشخص تعیین شود تا دستگاه‌های اجرایی در زمان محدودیت برق بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

لزوم تفکیک انشعاب برق بخش مسکونی از بخش کشاورزی

وی گفت: دولت باید در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و تأمین انرژی پیش‌گام باشد تا بخش خصوصی و سایر بخش‌ها نیز در این مسیر همراه شوند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به استفاده برخی ویلاها و باغ ویلاهای احداث شده در اراضی از تعرفه برق کشاورزی، بر ضرورت تفکیک انشعاب برق بخش مسکونی این واحدها تأکید کرد و گفت: این اقدام ضمن شفاف‌شدن میزان واقعی مصرف بخش کشاورزی، از سوءاستفاده از تعرفه یارانه‌ای جلوگیری می‌کند.

مجیدی، اظهار کرد: در بسیاری از اراضی کشاورزی، ویلا و باغ ویلا احداث شده است؛ اما این واحدهای مسکونی همچنان از تعرفه برق کشاورزی استفاده می‌کنند.

وی تأکید کرد: با تفکیک انشعاب برق بخش مسکونی از بخش کشاورزی، میزان واقعی مصرف برق در این حوزه مشخص می‌شود و هزینه برق مصرفی بخش مسکونی نیز بر اساس تعرفه مصوب دریافت خواهد شد.