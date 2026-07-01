به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، فرهنگ را مهم‌ترین بستر ارتباطات پایدار میان ملت‌ها دانست و گفت: ماندگارترین پیوندهای انسانی نه بر مدار قدرت، بلکه بر پایه فرهنگ و تعامل شکل می‌گیرد و فرهنگ، زبان مشترک انسان‌ها و عامل عبور از مرزهاست.

وی با بیان اینکه ایران وارث تمدنی مبتنی بر اخلاق، حکمت و انسانیت است، افزود: قدرت فرهنگ، عامل پایداری ملت‌هاست و مسیر توسعه پایدار از دل گفت‌وگوی سازنده و اعتماد متقابل می‌گذرد.



شهردار شیراز با اشاره به جایگاه تاریخی این شهر در عرصه فرهنگ و تمدن تصریح کرد: شیراز همواره نماد خرد، مدارا و گفت‌وگوی تمدن‌ها بوده و ظرفیت‌های فرهنگی آن می‌تواند در تقویت دیپلماسی شهری و تعاملات بین‌المللی مؤثر باشد.



وی ادامه داد: در جهان امروز، دیپلماسی فرهنگی می‌تواند پلی میان ملت‌ها و شهرها باشد و با احترام به تنوع فرهنگی، زمینه‌ساز آینده‌ای مبتنی بر صلح، همکاری و همگرایی شود.



اسدی همچنین تأکید کرد: شهرداری شیراز از هرگونه ابتکار در جهت توسعه روابط بین‌شهری و تقویت تعاملات فرهنگی استقبال می‌کند و شهرها امروز بیش از هر زمان دیگری می‌توانند خاستگاه صلح و دوستی باشند.



وی در پایان با قدردانی از اندیشمندان، هنرمندان و فرهیختگان حوزه فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: آینده جهان در گرو گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و احترام متقابل ملت‌هاست و شیراز این رسالت تاریخی را با تکیه بر میراث تمدنی خود دنبال خواهد کرد.