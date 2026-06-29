به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، لابراتوار سیار خلاقیت و ساخت «فبلب سیار» با حمایت سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران و طراحی و اجرای شرکت «فبلب» به عنوان عضو منطقه نوآوری ایران، فعالیت خود را از شهرری آغاز کرد؛ پروژهای که کلاس درس را از چهار دیواری مدارس فراتر برده و فناوری را مستقیماً به میان دانشآموزان میرساند.
در نخستین ایستگاه این لابراتوارهای سیار که در دبستان مهندس وحید کیهانی شهرری برگزار شد، دانشآموزان تجربهای متفاوت از آموزش را پشت سر گذاشتند. تجربهای که در آن طراحی و مدلسازی سهبعدی، ساخت دیجیتال، رباتیک، کار تیمی و حل مسئله، جایگزین آموزشهای صرفاً تئوری شد.
یحیی نوریان، مدیرعامل مجموعه فبلب از شرکتهای عضو منطقه نوآوری ایران، با اشاره به روند شکلگیری این پروژه گفت: این طرح تنها رونمایی از چند اتوبوس آموزشی نیست، بلکه حاصل ماهها ایدهپردازی، طراحی، برنامهریزی، تجهیز فضاها، تدوین محتوای آموزشی و تلاش تیمهای فبلب و فبکودک برای خلق تجربهای نو در آموزش ساختمحور است.
به گفته وی، هدف این پروژه ایجاد فرصتی برای آشنایی هزاران کودک و نوجوان با دنیای طراحی، ساخت، نوآوری و حل مسئله است. مسیری که میتواند نسل آینده را با مهارتهای مورد نیاز اقتصاد دانشبنیان و فناوریهای نوین پیوند بزند.
وی افزود: فبکودک به عنوان یکی از مدلهای تخصصی خانه خلاقیت با بهرهگیری از آزمایشگاههای سیار و تجهیزات فناورانه، بستری برای تقویت خلاقیت، مهارتهای علمی، توانایی حل مسئله و یادگیری عملی کودکان و نوجوانان فراهم کرده است. این رویکرد آموزش را از قالب سنتی خارج کرده و آن را به تجربهای تعاملی و خلاقانه تبدیل میکند.
بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران نیز در این باره گفت: این پروژه با هدف آشنایی دانشآموزان ۱۰ تا ۱۶ ساله با مفاهیم طراحی، ساخت و فناوری اجرا میشود و کودکان در فضایی آموزشی و مهارتی، مراحل تولید یک محصول را بهصورت عملی تجربه میکنند.
وی با بیان اینکه این فضاها صرفاً یک محیط آموزشی معمولی نیستند، افزود: در این آزمایشگاههای سیار، نوجوانان میآموزند چگونه یک ایده را به محصولی ملموس تبدیل کنند؛ از مرحله طراحی اولیه گرفته تا ساخت قطعه، قالبگیری و سرهمکردن اجزای مختلف. در واقع، اینجا جایی است که آموزش از سطح نظری فراتر میرود و دانشآموزان بهصورت عملی با مفاهیم تولید و فناوری آشنا میشوند.
پایمرد در پایان گفت: تجهیز این اتوبوسها به ابزارهایی نظیر پرینتر سهبعدی، دستگاه CNC و امکانات قالبگیری، این امکان را فراهم میکند که کودکان و نوجوانان ضمن تجربه یک فضای آموزشی متفاوت، با فناوریهای روز و شیوههای نوین ساخت آشنا شوند. هدف اصلی ما این است که نسل جدید نهتنها مصرفکننده فناوری نباشد، بلکه بتواند در آینده به خالق و تولیدکننده ایدههای نو تبدیل شود.
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