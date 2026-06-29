فاز سوم پروژه زیرگذر بلوار ۶۰ متری بعثت گیلاوند در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدریآزاد، در حاشیه بازدید از روند اجرای فاز سوم پروژه زیرگذر بلوار ۶۰ متری بعثت در منطقه گیلاوند اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای راهبردی شهرستان دماوند است و تکمیل آن نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و ارتقای ایمنی محور دماوند ـ فیروزکوه خواهد داشت.
فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به بازدید مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، افزود: در این بازدید روند اجرای عملیات عمرانی، میزان پیشرفت فیزیکی، موانع اجرایی و نیازهای اعتباری پروژه بهصورت میدانی بررسی و درباره راهکارهای تسریع در تکمیل آن تصمیمگیری شد.
وی با بیان اینکه پروژه زیرگذر بلوار ۶۰ متری بعثت توسط شهرداری دماوند در سه فاز برنامهریزی شده است، گفت: فاز نخست شامل اجرای شمع و سرشمع، فاز دوم اجرای بخش شرقی عرشه و بخشی از سرشمع و فاز سوم نیز بهعنوان مرحله تکمیلی پروژه در حال اجرا است.
حیدریآزاد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژه، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی ورودی شهر دماوند از سمت تهران را کاهش داده و موجب تسهیل تردد شهروندان و مسافران خواهد شد.
فرماندار شهرستان دماوند همچنین بر ضرورت حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه تأکید کرد و افزود: با تخصیص بهموقع منابع مالی و تداوم حمایتهای استانی، روند اجرای پروژه شتاب خواهد گرفت و این مطالبه مهم شهروندان در کوتاهترین زمان ممکن محقق میشود.
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