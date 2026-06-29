تیم ملی والیبال ایران به بلگراد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری شد و تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر اورلئان یک پیروزی مقابل کوبا و سه شکست برابر فرانسه، آمریکا و ژاپن تجربه کرد تا با دو برد و ۹ امتیاز مجموع دو هفته اورلئان را برای برپایی اردوی آماده سازی در بلگرد ترک کند.
مردان والیبال ایران ساعت ۱۰ صبح امروز (دوشنبه نهم تیر) به وقت فرانسه، پاریس را ترک کردند و ساعت ۱۲:۲۵ دقیقه به وقت صربستان، وارد بلگراد شدند.
تیم ملی والیبال ایران از فردا (سهشنبه نهم تیرماه) تمرینات خود را در اردوی برون مرزی بلگراد آغاز میکند تا برای هفته سوم لیگ ملتها آماده شود.
هفته سوم لیگ ملتها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیمهای اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.
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