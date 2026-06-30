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۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

عرشیا به‌نژاد در فهرست MVP لیگ ملت‌ها؛ حاجی‌پور بهترین مدافع ایران

عرشیا به‌نژاد در فهرست MVP لیگ ملت‌ها؛ حاجی‌پور بهترین مدافع ایران

تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را با سه شکست و یک پیروزی پشت سر گذاشت، اما عرشیا به‌نژاد در جمع کاندیداهای MVP قرار گرفت و علی حاجی‌پور بهترین مدافع ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران سه شکست و یک پیروزی به دست آورد. ملی‌پوشان والیبال برابر تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و تنها پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل تیم کوبا بود که در نهایت در پایان هفته دوم رقابت‌ها با دو پیروزی و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

پس از پایان هفته دوم رقابت‌ها، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی در بین کاندیداهای MVP ( ارزشمندترین بازیکن) قرار گرفت. همچنین علی حاجی‌پور پشت‌خط‌زن تیم ملی ایران با ثبت ۱۲ دفاع، بهترین مدافع ایران تا بدین جای مسابقات لیگ ملت‌های والیبال بوده است.

سرعتی‌زنان تیم، یعنی محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری نیز به ترتیب هر کدام ۸، ۴ و ۶ دفاع داشته‌اند.

عرشیا به‌نژاد در فهرست MVP لیگ ملت‌ها؛ حاجی‌پور بهترین مدافع ایران

کد مطلب 6874885
سیده فرزانه شریفی

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