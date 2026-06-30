به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران سه شکست و یک پیروزی به دست آورد. ملی‌پوشان والیبال برابر تیم‌های فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خوردند و تنها پیروزی شاگردان پیاتزا مقابل تیم کوبا بود که در نهایت در پایان هفته دوم رقابت‌ها با دو پیروزی و ۶ شکست در جایگاه چهاردهم قرار گرفت.

پس از پایان هفته دوم رقابت‌ها، عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی در بین کاندیداهای MVP ( ارزشمندترین بازیکن) قرار گرفت. همچنین علی حاجی‌پور پشت‌خط‌زن تیم ملی ایران با ثبت ۱۲ دفاع، بهترین مدافع ایران تا بدین جای مسابقات لیگ ملت‌های والیبال بوده است.

سرعتی‌زنان تیم، یعنی محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی و سید عیسی ناصری نیز به ترتیب هر کدام ۸، ۴ و ۶ دفاع داشته‌اند.