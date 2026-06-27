تجمعات «نحن المنتقمون» در کرمانشاه ادامه دارد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم برگزاری تجمعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامهها با هدف تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور اقشار مختلف مردم در نقاط مختلف شهر برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هفته هجدهم این تجمعات از شنبه ششم تیرماه آغاز خواهد شد و هر شب ساعت ۲۱ در یکی از محلات شهر کرمانشاه برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: تجمع روز شنبه در میدان آیتالله کاشانی، یکشنبه در بلوار طاقبستان از مقابل حوزه علمیه تا بریدگی مرادحاصل، دوشنبه از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار و سهشنبه در فاز ۲ فرهنگیان از میدان کوثر تا ایستگاه سه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عبدی ادامه داد: همچنین تجمع روز چهارشنبه از میدان رسالت الهیه به سمت میدان شاهد، پنجشنبه از چهارراه جوانشیر به سمت میدان غدیر و جمعه نیز از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار میشود که در پایان برنامه روز جمعه، نماز استغاثه به محضر حضرت ولیعصر (عج) اقامه خواهد شد.
وی در پایان از مردم ولایتمدار کرمانشاه دعوت کرد با حضور پرشور در این تجمعات، بار دیگر وحدت، همدلی و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش بگذارند.
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