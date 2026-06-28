به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با قدردانی از تلاش مدیران، اعضای شورای تأمین و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: شهرستان گیلانغرب در یک سال و سه ماه گذشته با حوادث و شرایط دشواری روبهرو بود، اما با وحدت، همدلی، استقامت و همراهی مردم و مسئولان، این مشکلات با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
وی با تقدیر از فرماندار، اعضای شورای تأمین، فرماندهی سپاه، فرماندهی انتظامی، نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج)، افزود: اگر چنین توطئهها و تهدیدهایی در بسیاری از کشورها رخ میداد، ثبات آن کشورها با مخاطره جدی مواجه میشد، اما جمهوری اسلامی ایران به برکت ایمان مردم، رهبری و انسجام ملی، نهتنها آسیب ندید بلکه وحدت و همبستگی آن بیش از گذشته تقویت شد.
امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه مسئولیت یک امانت الهی است، تصریح کرد: مدیران باید فرصت خدمت به مردم را غنیمت بدانند، زیرا آنچه برای انسان ماندگار خواهد بود، انجام صحیح وظایف و کسب رضایت الهی از طریق خدمت صادقانه به مردم است.
حجتالاسلام دانیاری با استناد به روایاتی از حضرت نوح (ع) و امیرالمؤمنین علی (ع)، دنیا را فرصتی کوتاه برای کسب توشه آخرت دانست و گفت: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمیشود، بلکه انجام درست مسئولیتها، پاسخگویی و خدمت بیمنت به مردم نیز از مهمترین جلوههای تقوای الهی است.
وی با تأکید بر اهمیت تقوای اجتماعی خاطرنشان کرد: هر مسئولی باید وظایف قانونی و سازمانی خود را با دقت، تعهد و احساس مسئولیت انجام دهد و مشکلات مردم را با جدیت پیگیری کند، چرا که خدمت به مردم از برترین مصادیق عبادت و تقوا به شمار میرود.
امام جمعه گیلانغرب در پایان از همه مدیران و مسئولان شهرستان خواست با حفظ وحدت، همدلی و روحیه جهادی، مسیر خدمترسانی به مردم را با قدرت ادامه دهند و از فرصت مسئولیت برای خدمت خالصانه و کسب رضایت الهی بهره بگیرند.
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