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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

امام جمعه گیلانغرب: وحدت و استقامت رمز عبور از بحران‌هاست

امام جمعه گیلانغرب: وحدت و استقامت رمز عبور از بحران‌هاست

کرمانشاه - امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر نقش وحدت و همدلی در عبور از بحران‌ها، گفت: مدیران باید با احساس مسئولیت و روحیه جهادی خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با قدردانی از تلاش مدیران، اعضای شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: شهرستان گیلانغرب در یک سال و سه ماه گذشته با حوادث و شرایط دشواری روبه‌رو بود، اما با وحدت، همدلی، استقامت و همراهی مردم و مسئولان، این مشکلات با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

وی با تقدیر از فرماندار، اعضای شورای تأمین، فرماندهی سپاه، فرماندهی انتظامی، نیروهای مسلح و سربازان گمنام امام زمان (عج)، افزود: اگر چنین توطئه‌ها و تهدیدهایی در بسیاری از کشورها رخ می‌داد، ثبات آن کشورها با مخاطره جدی مواجه می‌شد، اما جمهوری اسلامی ایران به برکت ایمان مردم، رهبری و انسجام ملی، نه‌تنها آسیب ندید بلکه وحدت و همبستگی آن بیش از گذشته تقویت شد.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه مسئولیت یک امانت الهی است، تصریح کرد: مدیران باید فرصت خدمت به مردم را غنیمت بدانند، زیرا آنچه برای انسان ماندگار خواهد بود، انجام صحیح وظایف و کسب رضایت الهی از طریق خدمت صادقانه به مردم است.

حجت‌الاسلام دانیاری با استناد به روایاتی از حضرت نوح (ع) و امیرالمؤمنین علی (ع)، دنیا را فرصتی کوتاه برای کسب توشه آخرت دانست و گفت: تقوا تنها به عبادات فردی محدود نمی‌شود، بلکه انجام درست مسئولیت‌ها، پاسخگویی و خدمت بی‌منت به مردم نیز از مهم‌ترین جلوه‌های تقوای الهی است.

وی با تأکید بر اهمیت تقوای اجتماعی خاطرنشان کرد: هر مسئولی باید وظایف قانونی و سازمانی خود را با دقت، تعهد و احساس مسئولیت انجام دهد و مشکلات مردم را با جدیت پیگیری کند، چرا که خدمت به مردم از برترین مصادیق عبادت و تقوا به شمار می‌رود.

امام جمعه گیلانغرب در پایان از همه مدیران و مسئولان شهرستان خواست با حفظ وحدت، همدلی و روحیه جهادی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را با قدرت ادامه دهند و از فرصت مسئولیت برای خدمت خالصانه و کسب رضایت الهی بهره بگیرند.

کد مطلب 6873387

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