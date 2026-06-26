به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر جمعه در دومین جلسه بررسی زیرساخت‌های اربعین در مرز سومار با اشاره به روند اجرای مصوبات ستاد اربعین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات زیرساختی در این مرز در حال اجراست و با توجه به زمان باقی‌مانده، دستگاه‌های اجرایی با افزایش توان عملیاتی در تلاش هستند پروژه‌های اولویت‌دار را به موقع به سرانجام برسانند.

وی افزود: در راستای تأکیدات استاندار کرمانشاه مبنی بر رصد مستمر پروژه‌ها، پیش از برگزاری این نشست از چندین نقطه و طرح عمرانی بازدید میدانی انجام شد تا وضعیت پیشرفت کارها از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات احتمالی شناسایی شود.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: عملیات شانه‌سازی، بهسازی مسیر، نصب علائم و تابلوهای ترافیکی و سایر اقدامات مرتبط با ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرز سومار در حال انجام است و این روند با هماهنگی بین دستگاه‌ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا پیش از آغاز موج تردد زائران به نتیجه مطلوب برسد.

رضایی همچنین با اشاره به ظرفیت اماکن مذهبی در مسیر تردد زائران تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها و رفع نیازهای این اماکن انجام شده و با همکاری دستگاه‌های متولی، شرایط مناسب‌تری برای خدمات‌رسانی و پذیرایی از زائران فراهم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی مرز سومار گفت: با تقویت اکیپ‌های اجرایی و افزایش شیفت‌های کاری، تلاش می‌شود بخش‌های اولویت‌دار پروژه‌ها تا پایان تیرماه آماده بهره‌برداری شود تا زائران اربعین حسینی بتوانند با سهولت و ایمنی بیشتری از این مرز تردد کنند.

فرماندار گیلانغرب در پایان تأکید کرد: با همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند آماده‌سازی مرز سومار با جدیت در حال پیگیری است و هدف این است که امسال نیز شرایط مطلوبی برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی فراهم شود.