خیز خراسان جنوبی برای تشییع رهبر شهید؛ تدارک حماسه در استان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اسفندماه ۱۴۰۴، برگ دیگری از تاریخ این سرزمین با خون ورق خورد و حمله‌ای ناجوانمردانه، رهبر شهید انقلاب را از میان مردم گرفت. اما آنچه به شهادت رسید، تنها جسم او بود. نام و راهش در حافظه یک ملت زنده ماند و داغ فقدانش در دل میلیون‌ها ایرانی خانه کرد.

از همان روز، دل‌های عاشقانش بی‌قرار زیارت تابوتش شد. مردمی که سال‌ها او را تکیه‌گاه روزهای سخت می‌دانستند، اکنون تنها یک آرزو داشتند، وداعی باشکوه با پیکر کسی که عمر خود را وقف عزت، استقلال و آرمان‌های انقلاب کرده بود. انتظار، روزها ادامه یافت و اشتیاق دیدار، نه‌تنها کمرنگ نشد، بلکه هر روز شعله‌ورتر شد.

اکنون، زمان آن وداع تاریخی فرا رسیده است. مسئولان با برگزاری نشست‌های متعدد و برنامه‌ریزی‌های گسترده، در تلاش‌اند تا زمینه خلق حماسه‌ای بزرگ را فراهم کنند. حماسه‌ای که تنها یک مراسم تشییع نباشد، بلکه جلوه‌ای از وحدت ملی، قدرشناسی مردم و تجدید پیمان با آرمان‌های شهید انقلاب باشد.

در همین راستا، کمیته فرهنگی ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در اداره‌کل تبلیغات اسلامی صبح سه‌شنبه برگزار شد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، زمینه برگزاری مراسمی در شأن این شخصیت بزرگ و خلق حماسه‌ای ماندگار با حضور پرشور مردم فراهم شود.

اجرای پویش «به روشنی ماه»

فرشید جعفری، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در این جلسه از اجرای پویش کشوری «به روشنی ماه» خبر داد و گفت: این پویش در قالب فعالیت‌های هنری طراحی شده و فرصتی برای کنشگری دانش‌آموزان است تا از طریق خلق آثار هنری، معرفت و ارتباط خود را با این مفاهیم افزایش دهند.

وی افزود: پویش کشوری «باید برخاست» نیز با محوریت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در حال اجراست و تمامی فعالیت‌های این حوزه با همین عنوان و هشتگ دنبال می‌شود.

جعفری ادامه داد: به فضل الهی دوشنبه‌شب گروه‌های سرود دانش‌آموزی در میادین اصلی و مراکز تجمع استان و شهرستان‌ها به اجرای برنامه خواهند پرداخت که این برنامه همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود و دانش‌آموزان خراسان جنوبی نیز در این گروه سرود کشوری حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تشکل‌های دانش‌آموزی آمادگی کامل دارند، اظهار کرد: این تشکل‌ها در قالب برپایی مواکب، هم برای خدمت‌رسانی به مردم استان و هم برای پذیرایی از میهمانان و زائرانی که از مسیر خراسان جنوبی عبور می‌کنند، نقش‌آفرینی خواهند کرد.

جعفری با اشاره به تجربه راهپیمایی اربعین گفت: یکی از ماندگارترین خاطرات اربعین، برگه‌ها و یادداشت‌های کوتاه فرهنگی است که میان زائران توزیع می‌شود و افراد آن‌ها را به عنوان یادگار با خود نگه می‌دارند.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به حضور احتمالی زائران پاکستانی و افغانستانی، محتوایی کوتاه، جذاب و کم‌هزینه درباره زندگی و سیره شهید، به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اردو تهیه و هنگام پذیرایی میان زائران توزیع شود تا به عنوان یادگاری فرهنگی ماندگار باشد.

لزوم پیوست رسانه‌ای برنامه‌ها

رمضانی، نماینده صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی نیز با اشاره به نقش رسانه در این برنامه‌ها گفت: پیوست همه فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت رسانه‌ای است و صدا و سیما آمادگی دارد از تمامی مواکب و برنامه‌های فرهنگی پشتیبانی رسانه‌ای انجام دهد.

وی با بیان اینکه از مسئولان خواستاریم هرگونه محتوای تولیدی را برای استفاده رسانه‌ای در اختیار صدا و سیما قرار دهند و افزود: همانند برنامه «ایران جان»، ظرفیت لازم برای انعکاس فعالیت‌های استان و نقش‌آفرینی رسانه‌ای در این حوزه وجود دارد.

مهدی علیپور، نماینده امور مساجد خراسان جنوبی هم با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون چندین جلسه وبیناری با استان‌های خراسان برگزار شده و دو نرم‌افزار با عنوان «محله امام رضا(ع)» و «قرار» برای معرفی ظرفیت مساجد طراحی شده است.

وی افزود: در ابتدا قرار بود تنها مساجد شهرستان‌های طبس و قاین که امکان اسکان و پذیرایی از زائران را دارند در این سامانه ثبت شوند، اما در ادامه مساجد شهرستان‌های نهبندان، بیرجند، آرین‌شهر، دیهوک و عشق‌آباد نیز به این سامانه اضافه شدند تا زائران بتوانند از طریق این نرم‌افزارها به امکانات اسکان و خدمات مساجد دسترسی پیدا کنند.

پیگیری برای اعزام عزاداران با مشهد

اعزامی، نماینده تیپ انصارالرضا(ع) و قرارگاه شهید ناصری در این جلسه با اشاره به ماهیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: مباحث فرهنگی باید بر اساس رهنمودهای ارائه‌شده دنبال شود و در همین راستا، کمیته فرهنگی نیز روز گذشته تشکیل جلسه داده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها با تمرکز بر چهار شهرستان انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه شهرستان‌های مرزی استان در مسیر تردد زائران پاکستانی و سایر زائران خارجی قرار دارند، فضاسازی فرهنگی در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) و دیگر نقاط پیش‌بینی شده و برنامه‌های متعددی در این زمینه اجرا خواهد شد.

اعزامی ادامه داد: در حوزه اهل سنت نیز با همکاری دفتر برنامه‌ریزی مدارس دینی و اهل سنت، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در زمینه اعزام علمای اهل سنت به مشهد برای حضور در مراسم، اقدامات لازم صورت گیرد.

وی اظهار کرد: همچنین مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تولیدات رسانه‌ای با هدف دعوت جامعه اهل سنت برای حضور در این مراسم در دستور کار قرار دارد تا برادران اهل سنت نیز در کنار برادران شیعه حضور پررنگ و چشمگیری در این برنامه‌ها داشته باشند.

پیش‌بینی بسته‌های فرهنگی

نماینده اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: برای تشییع رهبر شهید انقلاب چند موکب خدمت‌رسانی در سطح استان پیش‌بینی شده است که در بیرجند، قاین، خضری، طبس و فردوس به زائران، به‌ویژه زائران پاکستانی خدمات ارائه خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به تجربه چند سال گذشته در خدمت‌رسانی به زائران پاکستانی، بسته‌های فرهنگی شامل پیکسل مزین به تصویر «رهبر شهید» و شهید حاج قاسم سلیمانی، مهر، جانماز، خرما و شکلات با استقبال بسیار خوب زائران مواجه شده و پیشنهاد می‌شود این بسته‌ها امسال تهیه و توزیع شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت زمانی، پیشنهاد می‌شود تصاویر شهدای پاکستانی که در دفاع از آرمان‌ها به شهادت رسیده‌اند نیز تهیه و در مواکب نصب شود، چرا که این موضوع برای زائران پاکستانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

اعزام کاروان اهل سنت به مشهد

مصطفی اکبری، نماینده شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با اشاره به برنامه‌های این مجموعه گفت: نشستی با اساتید و بانوان اهل سنت و همچنین جلسه‌ای با علمای اهل سنت منطقه برگزار خواهد شد که یکی از محورهای اصلی آن تبیین شخصیت «رهبر شهید» است.

وی افزود: هماهنگی برای اعزام کاروان علمای اهل سنت به مشهد نیز انجام شده و با توجه به احتمال ترافیک سنگین، اعزام زودتر کاروان‌ها در دستور کار قرار دارد.

این مسئول همچنین بر استفاده از نماد چفیه به عنوان نماد مقاومت و بهره‌گیری از ظرفیت علمای اهل سنت در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.