اساسنامه جدید مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلا بفرهنگی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی جدید اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی را برای اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که با هدف ارتقای حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت در این مؤسسات تدوین شده است.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شورای گسترش آموزش عالی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «الگوی اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی» که در جلسه ۹۲۵ مورخ ۳۰/۱۰‌/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۶۵ و ۵۶۹، ۵۷۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

مقدمه

در راستای تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» و «سیاست‌ها و ضوابط اجرای حاکم برآمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (۱۱) بخش «ب» ماده (۲) «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، و ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و به‌منظور افزایش مشارکت فعالانه‌ی مردم، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی کشور» و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی؛ «الگوی اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» به‌عنوان چارچوب و الگوی تدوین، بررسی و تصویب اساسنامه این نوع از مؤسسات در شورای گسترش آموزش عالی به شرح مفاد ذیل تعیین میگردد.

مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در قالب یک نهاد علمی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در چارچوب این الگوی اساسنامه تأسیس میشوند و فعالیت آنها تابع مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین موضوعه متناظر و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و اساسنامه هریک از این مؤسسات، پس از تصویب در شورای گسترش آموزش عالی با ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری؛ معتبر خواهد بود. برای مشاهده این ابلاغیه اینجا کلیلک کنید.