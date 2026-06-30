  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

اساسنامه جدید مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ابلاغ شد

اساسنامه جدید مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ابلاغ شد

الگوی جدید اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلا بفرهنگی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، الگوی جدید اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی را برای اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که با هدف ارتقای حکمرانی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت در این مؤسسات تدوین شده است.

متن این مصوبه به شرح ذیل است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شورای گسترش آموزش عالی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «الگوی اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی» که در جلسه ۹۲۵ مورخ ۳۰/۱۰‌/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۶۵ و ۵۶۹، ۵۷۰ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:

مقدمه

در راستای تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور» و «سیاست‌ها و ضوابط اجرای حاکم برآمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (۱۱) بخش «ب» ماده (۲) «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، و ماده (۱) «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و به‌منظور افزایش مشارکت فعالانه‌ی مردم، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی کشور» و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی؛ «الگوی اساسنامه مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» به‌عنوان چارچوب و الگوی تدوین، بررسی و تصویب اساسنامه این نوع از مؤسسات در شورای گسترش آموزش عالی به شرح مفاد ذیل تعیین میگردد.

مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در قالب یک نهاد علمی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در چارچوب این الگوی اساسنامه تأسیس میشوند و فعالیت آنها تابع مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین موضوعه متناظر و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود و اساسنامه هریک از این مؤسسات، پس از تصویب در شورای گسترش آموزش عالی با ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری؛ معتبر خواهد بود. برای مشاهده این ابلاغیه اینجا کلیلک کنید.

کد مطلب 6875027
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اقای رییس جمهور شما شاید درجریان نباشید برنامه امتحانات نهایی به خاطر تشییع یک هفته عقب افتاد و برنامه امتحانی داده شد ولی فاصله بین امتحانات فقط یک روز هست و هیچ سالی این فرجه ها به این افتضاحی نبود دانش اموزا مستاصل و ناامید شده اند و یک کارزار با ۱۳۰ هزار امضا شده است ولی اقای وزیر به خواسته دانش اموزان توجه نمی کنند حتی جلسه ای هم برای این موضوع تشکیل ندادن
    • س IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خواهان حذف مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی هستیم. چون معلم واقعی ندارند و هزینه های هنگفت و کلانی از والدین می‌گیرند ، و آموزشی هم نمی‌دهند. بازرسی کل وارد عرصه بشود.
    • مادر IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      بی عدالتی در اموزش از کلاس اول دبستان شروع میشه تا تحصیلات عالی دانشگاهی اگر سهمیه داری در ملی شرکت کن اگر پول داری در ازاد شرکت کن اگر هیچ کدام را نداری تعهد باید بدهی و با حقوق خیلی کم بسازی و بسوزی !!!همه ما انسانها در مقابل کشورمان باید متعهد باشیم مگر فقیر بیچاره ها چه گناهی دارند ؟ که هر چه تعهد است باید اونا به گردن بگیرند نامیدی را رواج ندهید اجازه بدهید همه به یک اندازه امکانات داشته باشند و تلاش کنند لطفا تعهد مناطق محروم در پزشکی را بردارید و یا قابل خرید کنید نا امید نکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها