زهدی: ۱۰۶ میلیون لیتر بنزین در خراسان شمالی توزیع شد

شادمهر زهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آمار توزیع فرآوردههای نفتی در سهماهه نخست امسال نشان میدهد روند مصرف سوخت در استان دستخوش تغییر شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، میزان توزیع بنزین در استان به ۱۰۶ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. این روند بیانگر رشد تقاضای بنزین در سطح استان است.
زهدی ادامه داد: همچنین در همین مدت، ۶۴۳ هزار لیتر نفت سفید در استان توزیع شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسانشمالی با اشاره به تغییر ترکیب مصرف سوخت گفت: میزان توزیع نفتگاز در سهماهه نخست امسال ۵۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش نشان میدهد.
وی افزود: همچنین میزان توزیع گاز مایع در این مدت به ۹۲۶ تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.
زهدی تصریح کرد: آمارهای ثبتشده بیانگر تغییر در الگوی مصرف فرآوردههای نفتی در خراسانشمالی است؛ بهگونهای که افزایش مصرف بنزین همزمان با کاهش مصرف نفتگاز و گاز مایع در استان رخ داده است.
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