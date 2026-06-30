زهدی: ۱۰۶ میلیون لیتر بنزین در خراسان شمالی توزیع شد

شادمهر زهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آمار توزیع فرآورده‌های نفتی در سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد روند مصرف سوخت در استان دستخوش تغییر شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، میزان توزیع بنزین در استان به ۱۰۶ میلیون لیتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. این روند بیانگر رشد تقاضای بنزین در سطح استان است.

زهدی ادامه داد: همچنین در همین مدت، ۶۴۳ هزار لیتر نفت سفید در استان توزیع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌شمالی با اشاره به تغییر ترکیب مصرف سوخت گفت: میزان توزیع نفت‌گاز در سه‌ماهه نخست امسال ۵۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین میزان توزیع گاز مایع در این مدت به ۹۲۶ تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

زهدی تصریح کرد: آمارهای ثبت‌شده بیانگر تغییر در الگوی مصرف فرآورده‌های نفتی در خراسان‌شمالی است؛ به‌گونه‌ای که افزایش مصرف بنزین همزمان با کاهش مصرف نفت‌گاز و گاز مایع در استان رخ داده است.