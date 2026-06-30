نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، سه‌شنبه در اغلب مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی از ساعات بعدازظهر افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط وزش باد شدید همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در بخش‌هایی از جنوب شرق خراسان شمالی، به‌ویژه در شهرستان‌های بام و صفی‌آباد و اسفراین، به‌خصوص دامنه‌ها و ارتفاعات قله شاه‌جهان، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: پدیده غالب روز چهارشنبه تا اواسط شب، افزایش ابر و وزش باد شدید تا بسیار شدید در اغلب مناطق استان، به‌ویژه نیمه غربی خواهد بود و بارش‌های پراکنده نیز در نوار جنوبی و ارتفاعات مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی گفت: از روز پنجشنبه به‌تدریج جو پایدار بر استان حاکم خواهد شد و این شرایط تا بعدازظهر شنبه تداوم دارد. در این مدت آسمان اغلب مناطق صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد و در روز جمعه گاهی وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به احتمال کاهش کیفیت هوا تصریح کرد: از چهارشنبه شب تا حوالی ظهر پنجشنبه، احتمال نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره وضعیت دمایی استان نیز بیان کرد: تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود و تنها نوسانات جزئی دما مورد انتظار است.

داداشی افزود: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۷ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد بود.

وی بیان کرد: در میان مراکز شهرستان‌های استان نیز راز با ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شده است.